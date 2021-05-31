المحكمة تمنع هيئة الأوراق المالية والبورصات من الوصول إلى المشورة القانونية لشركة ريبل

تام شمس - الاثنين 31 مايو 2021 07:05 مساءً - حققت ريبل فوزًا آخر في معركتها القانونية المستمرة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيث منعت المحكمة هيئة الأوراق المالية والبورصات من الوصول إلى المشورة القانونية لشركة ريبل.

وقد حكمت قاضية الصلح "سارا نيتبيرن" بالمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الأحد برفض طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات لإجبار ريبل على تقديم مذكرات تناقش مبيعات ريبل مع محامي الشركة.

ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، كان من الممكن أن تكون ريبل على دراية بأن XRP يمكن أن تكون أوراق مالية من مستشاريها القانونيين قبل المضي قدمًا في بيع التوكن مرة أخرى في عام ٢٠١٣. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اقتراحًا في ٧ مايو لإجبار ريبل على تقديم جميع الاتصالات التي تناقش أي مشورة قانونية طلبتها ريبل أو تلقتها حول إذا ما كانت عروضها ومبيعاتها من XRP ستخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

في الحكم الأخير، أشارت نتبورن إلى امتياز المحامي والموكل الذي يهدف إلى "تشجيع التواصل الكامل والصريح بين المحامين وعملائهم وبالتالي تعزيز المصالح العامة الأوسع في مراعاة القانون وإقامة العدل". وأشار القاضي إلى أن ريبل لم تتنازل عن امتياز المحامي والموكل على الرغم من أن المتهمين تمكنوا من التنازل عنها في ظروف معينة.

يولي الحكم أيضًا اهتمامًا خاصًا بقاعدة الإشعار العادل، والتي تتطلب من المحاكم تفسير القوانين الجنائية الغامضة لصالح المدعى عليه. لتأكيد هذا الدفاع، تدعي ريبل أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فشلت في تزويد المشاركين في السوق بإشعار عادل بأن المنظم يعتبر XRP أوراقًا مالية.

"دعمًا لذلك، يشير الادعاء إلى تأخر هيئة الأوراق المالية والبورصات لمدة ثماني سنوات في متابعة إجراءات الإنفاذ ضد ريبل لانتهاكاتها المزعومة للأوراق المالية - حتى بعد إدراج XRP في أكثر من ٢٠٠ بورصة للعملات المشفرة، حدثت مليارات الدولارات من معاملات بيع XRP، و ريبل كان دخلت في تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وشبكة مكافحة الجرائم المالية وصفت XRP بأنها "عملة افتراضية قابلة للتحويل"، حسبما كتب نتبورن.

وأشار القاضي إلى أنه يجوز لهيئة الأوراق المالية والبورصات تجديد طلبها إذا قامت ريبل "بإثارة معتقداتها أو الاعتماد على اتصالاتها المميزة لدعم دفاعها عن إشعار عادل".