كاردانو تقود تعافي سوق العملات المشفرة الفاتر قبل يوم الذكرى

تام شمس - الأحد 30 مايو 2021 11:55 مساءً - عادت عملة ADA المشفرة من كاردانو إلى دائرة الضوء يوم الأحد، مما أدى إلى انتعاش السوق الفاتر بعد أنباء عن اقتراب شبكة المطورين من إطلاق العقود الذكية.

تحديث السوق

ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة بنسبة ٤,٤٪ يوم الأحد إلى ١,٦ تريليون دولار، وفقًا لبيانات من كوين غيكو. ومن بين العملات الكبرى، كانت ADA بقيادة كاردانو تقود الصعود بنسبة ١٧٪. بلغ سعر ADA ذروته عند ١,٧٠ دولارًا، وفقًا لتريدينغ فيو، وشوهدت العملة آخر مرة تحوم شمالًا عند ١,٦٣ دولار.

بالقيم الحالية، كانت كاردانو رابع أكبر عملة مشفرة برأسمال سوقي إجمالي قدره ٥٢,٩ مليار دولار.

ADA تسجّل انتعاشًا قويًا يوم الأحد بعد أن عانت معظم الأسبوع الماضي. المصدر: تريدينغ فيو.

سجلت كل عملة مشفرة بين أعلى ٢٠ مكاسب يوم الأحد. ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٣.٥٪ إلى ٣٥٨٣٣ دولارًا، وأضافت إيثريوم (ETH) ٤,٣٪ إلى ٢٤٣١ دولارًا، وارتفع سعر بينانس كوين (BNB) بنسبة ٦٪ إلى ٣٢٧ دولارًا.

على الرغم من الارتفاع المتواضع، لا تزال معنويات السوق مائلة إلى الاتجاه الهبوطي في نهاية هذا الأسبوع، مع استمرار المستثمرين في التكهن بشأن إذا ما كانت عملة بيتكوين قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل. انخفض مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة إلى ١٠ على مقياس من ١-١٠٠ حيث ترتبط الدرجات المنخفضة بـ "الخوف الشديد".

ما الذي يقود ADA؟

يبدو أن وجود ظروف ذروة البيع بعد آخر تصحيح للسوق قد عملت لصالح ADA يوم الأحد. ارتفعت العملة المشفرة لفترة وجيزة مؤشر ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية لكل ساعة يوم السبت قبل أن تنتعش بشكل حاد خلال الأربع وعشرين ساعة التالية.

قبل انهيار سوق العملات المشفرة يوم ١٩ مايو، كانت ADA من بين الأصول الرقمية الأفضل أداءً. حيث بلغت ذروتها عند ٢,٤٦ دولار يوم ١٦ مايو قبل أن تتراجع بنسبة ٥٥٪ خلال الأسبوع التالي. بالنظر إلى ما وراء التحول الفوري في معنويات السوق، تظل أساسيات ADA كما هي.

يحتفل أنصار ADA بإطلاق اختبار العقود الذكية "ألونزو" بواسطة فريق تطوير IOHK التابع لكاردانو. حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، كانت IOHK تتطلع إلى النشر التدريجي لشبكة اختبار ألونزو في مايو ويونيو. وستتاح الفرصة للمستخدمين الأوائل لاختبار ألونزو بلو، أول شبكة اختبار ألفا، خلال الشهر المقبل.

وحسبما أوضحت IOHK: