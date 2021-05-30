محللٌ يقول إن استرداد ٣٧٥٠٠ دولار هو "حد نهائي" مهم لعملة بيتكوين

تام شمس - الأحد 30 مايو 2021 02:42 صباحاً - يستمر سعر بيتكوين (BTC) في الانخفاض حيث بدأ المتداولون في الولايات المتحدة في الاستعداد للاستمتاع بعطلة يوم الذكرى القادمة في ٣١ مايو وإغلاق أسواق العقود الآجلة والخيارات المنظمة مثل بورصة شيكاغو التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد محاولة قصيرة من قبل المضاربين على ارتفاع بيتكوين (BTC) للارتفاع بالسعر فوق ٣٧٠٠٠ دولار في ساعات الصباح الباكر يوم ٢٩ مايو، انخفض السعر إلى ما دون ٣٤٠٠٠ دولار حيث فشل الدعم المطلوب لتحركٍ أعلى في الظهور.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

كانت حركة سعر إيثريوم (ETH) متطابقة تقريبًا مع حركة بيتكوين، حيث قوبلت محاولة الاختراق فوق ٢٥٠٠ دولار بمقاومة شديدة أدت إلى انخفاض سعر العملة البديلة إلى ٢٣٠٠ دولار.

٣٧٥٠٠ دولار أو الفشل

وفقًا لتحليل فليب فليب، المؤسس المشارك لـ ديسنتريدر، فإن حركة سعر بيتكوين هي مصدر رئيسي للارتباك في السوق لأنها لا تزال بعيدة عن المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ أسبوعًا (WMA) "والذي عادةً ما يكون الخط الفاصل بين وجود بيتكوين إما في سوق صاعد أو هابط وعلى هذا النحو يظل السيناريو هبوطيًا لبيتكوين".

مخطط سعر بيتكوين على مدى أربع ساعات. المصدر: ديسنتريدر

ذهب المحلل إلى مزيد من التأكيد على أنه إذا تمكنت بيتكوين من العثور على دعم قوي عند مستويات ٣٠٠٠٠ دولار، فيمكن أن يتحول المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ أسبوعًا إلى منطقة مقاومة رئيسية في أي محاولة للارتفاع.

وأوضح فليب فيلب:

"من المرجح أن يؤدي الانخفاض إلى مستوى أدنى إلى جعل المستوى المنخفض ٢٠٠٠٠ دولار أو الارتداد بنسبة ٧٨,٦٪ هدفًا محتملًا. على هذا النحو، فإن حركة السعر خلال الأسبوع المقبل مهمة بشكل خاص".

في هذه المرحلة، وفقًا لفليب فليب، من المهم أن تستعيد بيتكوين مستوى ٣٧٥٠٠ دولار "لتجنب إعادة اختبار الدعم الأسبوعي".

إذا تمكنت بيتكوين من تنظيم موجة ارتفاع وتجاوز ٤٠٠٠٠ دولار، فقد حدد فليب فليب منطقة الدعم/المقاومة السابقة عند ٤٥٥٠٠ دولار إلى ٤٦٥٠٠ دولار كمنطقة المقاومة التالية التي يجب التغلب عليها.

إيثريوم تتوقف عند ٢٣٠٠ دولار

كان أداء إيثريوم أفضل قليلًا من بيتكوين بعد أن عادت مرة أخرى إلى الارتداد بنسبة ٦١,٨٪ حيث كان السعر قادرًا على الارتداد فوق المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ أسبوعًا، ولكن تم رفضه في النهاية عند "السعر المحوري الحرج" البالغ ٣٠٠٠ دولار مع تلاشي زخم الانتعاش.

المخطط البياني لزوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: ديسنتريدر

حدد فليب فليب مبلغ ٢٣٠٠ دولار كمنطقة دعم مهمة لإيثريوم والتي يجب الاحتفاظ بها إذا أراد المضاربون على الصعود جمع الزخم لمحاولة الاختراق فوق مستوى ٣٠٠٠ دولار وإعادة اختبار ٣٣٠٠ دولار، مع اعتماد هذا السيناريو بشكل كبير على قوة بيتكوين.

وبشكل عام، يتوقع المحلل أن يتفوق أداء إيثريوم على بيتكوين في أي حركة صعودية و"على الأقل يتطابق مع أي حركة هبوطية".

حيث قال،

"في الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى بيتكوين لمعرفة إذا ما كان من الممكن الحفاظ على أدنى المستويات مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مع وجود اهتمام خاص حول المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم وهو الحد الحالي بالنسبة للمضاربين على الارتفاع."

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