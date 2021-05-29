شرح ظاهرة تقلبات أسعار العملات المشفرة العنيفة

كثيرا ما نكتب عن فوائد العملات المشفرة في النظام المالي، و الاقتصادي العالمي، ولكن تلك الفوائد تبقى دائما نسبية ما دامت الأسعار تتقلب بين لحظة وأخرى. في ليلة قد تكون مليونيرا، و في الصباح قد تجد ان تروتك قد إنخفظت بنسب مرعبة ما دامت اموالك في عملة مشفرة غير مستقرة، في سوق العملات المشفرة صعب جدا ان تعرف متى تدخل و متى تخرج.

كيف تأمن أرباحك من العملات المشفرة المتقلبة في عملات مستقرة : شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة Stablecoins

الكثير سيتفق أن العملات المشفرة والبيتكوين تنطوي على مخاطر كبيرة مع عائدات كبيرة في نفس الوقت. تحليل مؤشرات العملة المشفرة و البيتكوين تشبه تحليل الطقس في مناخ دائم التغير قد تبدء في الكتابة عن العواصف الرعدية وعندما تعتقد أنك انتهيت ، تشرق الشمس ، لذلك اعتمادًا على الوقت الذي تقرأ فيه هذا ، قد يكون الطقس قد تغير . ومع ذلك ، دعونا نلقي نظرة سريعة على ما يحدث لعملة البيتكوين مقارنة بالأسهم والذهب ، والأسباب التي أدت إلى تحرك الأسعار بشكل كبير في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

يمكننا أن نرى من الرسم البياني أن الأسهم كما تم قياسها بواسطة مؤشر S&P 500 ارتفعت بنحو 2 في المائة منذ بداية أبريل ، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 7 مايو ، ثم تراجعت مؤخرًا. شهد الذهب زيادة مطردة ، بزيادة أكثر من 9 في المئة. في المقابل ، فقدت عملة البيتكوين أكثر من ثلث قيمتها ، وما يقرب من 42 في المائة منذ أعلى مستوى لها على الإطلاق في 13 أبريل. بناءً على الأسعار اللحظية بدلاً من نهاية اليوم ، فإن الصورة أكثر دراماتيكية. استنادًا إلى أدنى مستوى خلال يوم 19 مايو عند 30202 دولارًا ، انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 52 بالمائة من أعلى مستوياتها. ما الذي دفع هذه التغييرات في الأسعار؟

ما الذي يغير قيمة الأسهم

مع الأسهم ، يمكن أن تتحرك الأسعار بناءً على العوامل الأساسية والفنية والعاطفية. من حيث الأساسيات ، نود أن ألخص الأساسيات في محفزين رئيسيين فقط: النمو والمخاطر. إذا فكرنا في القيمة الجوهرية على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ، إذا غيّر المستثمرون توقعاتهم لتلك التدفقات النقدية المستقبلية ، فيجب أن تستجيب الأسعار ، إما لأعلى أو لأسفل اعتمادًا على التغير في الاتجاه في افتراضات النمو. معدل الخصم، المعروف أيضًا باسم تكلفة حقوق الملكية أو العائد المتوقع على حقوق الملكية، يعكس المخاطرة المتصورة للسهم. إذا أعاد المستثمرون تقييم المخاطر المتصورة ، وطالبوا ، على سبيل المثال ، بعلاوة مخاطرة أعلى أو عائد متوقع ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض القيمة الجوهرية.

بالطبع ، لا تساوي القيم الجوهرية دائمًا قيم السوق، وهذا يحدث فقط عندما تعتبر الأسواق فعالة ذات القيمة الحقيقية، وفي هذه الحالة يجب أن تعكس الأسعار دائمًا جميع المعلومات ذات الصلة. إذا لم تكن الأسواق فعالة ، فقد تكون الأسعار مدفوعة بعوامل فنية مثل زخم الأسعار ، حيث يتراكم التجار على الأسهم التي أظهرت مؤخرًا ارتفاعات كبيرة في الأسعار. يمكن أن يكون هذا أيضًا هو المكان الذي تلعب فيه المشاعر ، ويمكن للمستثمرين التخلي عن نهج عقلاني والمراهنة بدلاً من ذلك على إثارة ارتفاع الأسعار.

ما الذي يغير قيمة العملة المشفرة

مع العملات المشفرة ، من الصعب وصف الدوافع الجوهرية، على الأقل نجد صعوبة في التعامل معها. ولكن مرة أخرى ، من الصعب أيضًا وصف القيمة الجوهرية للذهب.

لماذا يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة؟ في المقام الأول لأسباب تاريخية ، وقبولها كمخزن للقيمة على مدى قرون. علينا أن نؤمن بأن الذهب مهم لأنه نادر في العالم و قيمته يعترف بها كل صغير و كبير بشكل يتفق على أنه ذا قيمة حقيقية ملموسة. قد يكون من الجيد أننا سنحصل على قبول واسع النطاق لأن عملة البيتكوين مهمة بطريقة مشابهة للذهب في عصر التكتولوجيا و العالم الرقمي، لكننا لا نعتقد أننا وصلنا إلى هذا الحد من الاعتقاد حتى الآن. بقدر ما أنه توجد عملات مشفرة لا قيمة لها من الأساس كعملة الدوجكوين Dogecoin عملة مشفرة تم تطويرها على سبيل المزاح. لا توجد قيمة لعملة الكلب أي قيمة جوهرية على الإطلاق ، وبالتالي يتغير سعرها فقط على العوامل الفنية والعاطفية، عكس عملات أخرى مثل CHZ او PUNDIX او TRX التي تعد عملات مشفرة من ورائها فريق متخصصن مشاريع دات منتج حقيقي يحل العديد من المشاكل في يسوق التشفير.

لكن بشكل عام ، تتحرك العملات المشفرة مثل البيتكوين بناءً على توقعات المستثمرين لما سيكون عليه السعر. إذا أصبحت التوقعات أقل وردية ، فإننا نرى عمليات بيع مما يسبب هلع كبير لكل مستثمر صغير أم كبير كان.

لماذا ينخفض ​​سعر البيتكوين

إذن ، ما الذي زعز سعر العملات المشفرة و البيتكوين في الأسابيع القليلة الماضية؟

في 12 مايو ، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن معدل تضخم أعلى من المتوقع على أساس سنوي قدره 4.2% لشهر أبريل. يمكن للمخاوف من التضخم أن تدفع المستثمرين بعيدًا عن العملات المشفرة وتحويلها إلى الذهب ، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم.

في 12 مايو أيضًا ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، إيلون ماسك ، أن Tesla لن تقبل البيتكوين مقابل شراء سياراتها الكهربائية.

في 19 مايو ، حظرت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم خدمات العملات المشفرة.

بشكل عام رأي المال يبقى دائما جبانا و الفرص الواعدة هي التي تقدم فرص للمخاطرة أو عدم المخاطرة. في البيئات المعرضة للمخاطر ، يميل المستثمرون إلى إدراك أن المخاطر العامة للاستثمارات منخفضة، ربما تتعلق بفترة طويلة من ارتفاع الأسعار، وهم أكثر استعدادًا لتحمل المزيد من المخاطر في الاستثمارات. بدلاً من ذلك ، في ظروف العزوف عن المخاطرة ، يصبح المستثمرون أكثر عزوفًا عن المخاطرة ويميلون إلى تجنب أي استثمارات محفوفة بالمخاطر.

بمجرد أن يبدأ الاتجاه ، علينا أن ننتبه لتأثير كرة الثلج. أي الانهيار المتتالي لسوق، مما قد يجعله يتراجح بنسب كبيرة، ربما لنصف أو أكثر كما هو حاصل الآن، و هذه الموجة قد تستمر لأشهر، حتى تظهر أخبار أيجابية عالية كما حصل مع خبر تسلا و بايبال، و هم السبب الرئيسي في ارتفاع البيتكوين لأعلى مستوى له، قبل أن يغرد أيليون بتغريدة نسميها رمي كرة الثلج الصغيرة نحو الأسفل لتتوالى الأخبار السلبية بعد ذلك.

دائما لا تحط كل ثقتك في سوق العملات المشفرة و البيتكوين، استثمر بحذر شديد، فالسوق عالي المخاطر في مكسبه و خسارته.