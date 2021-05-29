هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم ٥ أشخاص بالترويج غير القانوني لعملية بيتكونكت الاحتيالية بقيمة ٢ مليار دولار

تام شمس - السبت 29 مايو 2021 02:42 صباحاً - بعد ثلاث سنوات وبعض الميمات التي لا تُنسى، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ٥ أفراد سيواجهون اتهامات تتعلق بالترويج لنظام بيتكونكت الاحتيالي.

وجاء في البيان: "تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هؤلاء المروجين عرضوا وباعوا الأوراق المالية دون تسجيل طرح الأوراق المالية لدى المفوضية، ودون أن يتم تسجيلهم كوسطاء وتجار مع الهيئة، على النحو المطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

ويُقال إن المروجين، بما في ذلك تريفون براون وكريغ غرانت وريان ماسن ومايكل نوبل "أعلنوا عن مزايا الاستثمار في برنامج إقراض بيتكونكت للمستثمرين المحتملين، بما في ذلك عن طريق إنشاء مقاطع فيديو بنمط "الشهادات" ونشرها على يوتيوب، وأحيانًا مرات متعددة في اليوم." في مقابل جهودهم الترويجية، تم دفع المؤثرين والممثلين على أساس العمولة.

كما أطلق الإصدار أيضًا على جوشوا جيبيسن لقب "صلة الوصل بين بيتكونكت والمروجين".

بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، نشر تريفون براون (المعروف باسم تريفون جيمس) تغريدة لم ينكر فيها الاتهامات وقال إن المجتمع "سوف يلتف" حوله.

وقالت لارا شالوف ميهرابان، المدير الإقليمي المساعد للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات في البيان: "سنسعى إلى محاسبة أولئك الذين يربحون بشكل غير قانوني من خلال الاستفادة من مصلحة الجمهور في الأصول الرقمية".

تم اتهام الشركة، التي انهارت في عام ٢٠١٨، على نطاق واسع بأنها مخطط احتيالي من قبل العديد من المحللين والمراقبين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة إيثريوم "فيتاليك بوترين". وفي العام الماضي، تم اتهام رجل أسترالي فيما يتعلق باحتيال الشركة. وسيكون الكثير على دراية بالمشروع بسبب العرض التقديمي الأسطوري الآن من المستثمر كارلوس ماتوس:

انتقل العديد من محامي العملات المشفرة إلى تويتر للتكهن بالعواقب طويلة المدى لهذه القضية. وقد أشار غابرييل شابيرو إلى أنه على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف عملية احتيال معروفة في بيتكونكت، وقد ينتهي به الأمر إلى كون الأمر "مخططًا" للعمل ضد المنظمات اللامركزية المستقلة الأخرى.