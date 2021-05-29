شركة عملة مستقرة تربح مبلغًا استثماريًا قياسيًا مقابل مشروع عملات مشفرة

تام شمس - السبت 29 مايو 2021 12:48 صباحاً - شهدت شركات العملات المشفرة ارتفاعًا متزامنًا مع نمو الصناعة في السنوات الأخيرة. وقد قدم تقرير من فوربس مؤخرًا تفاصيل عن عدد من الاستثمارات الكبيرة في بلوكتشين وكيانات الأصول الرقمية، مع صعود شركة واحدة بقيمة ٤٤٠ مليون دولار إلى المقدمة.

حيث كتبت فوربس يوم الجمعة أن "سيركل، مبتكر ثاني أكبر عملة مستقرة، USDC، جمعت للتو ٤٤٠ مليون دولار من الاستثمار الخاص من مجموعة من المستثمرين في الأسهم الخاصة والمؤسسات والاستراتيجية". وقّعت سيركل الصفقة يوم الجمعة، وحصل على استثمارات من شركة فيديليتي مانجمنت آند ريسرش وFTX وغيرها.

وتلخص المقالة التفاصيل حول أكبر ١٢ مساهمة مالية من حيث حجم المساهمات النقدية التي تلقتها على مر السنين، بترتيب الحجم، مع تلخيص سيركل للقائمة.

في المركز الثاني جاءت شركة حلول تعدين العملات المشفرة "بيتماين"، الذي يروج لجولة استثمارية لعام ٢٠١٨ بقيمة ٤٢٢ مليون دولار، وفقًا لفوربس. احتلت بيتماين في الواقع موقعين على القائمة، بعد أن تلقت استثمارًا آخر في عام ٢٠١٨، بقيمة ٢٩٢,٧ مليون دولار.

واحتلت بلوكفاي المرتبة الثالثة بجولة جمع رأس مال بقيمة ٣٥٠ مليون دولار اعتبارًا من عام ٢٠٢١. وجاءت دابر لابز وبلوكتشين دوت كوم في المركز الرابع والخامس، بعد أن تلقت ٣٠٥ ملايين دولار و٣٠٠ مليون دولار على التوالي.

كان هذا العام جيدًا حتى الآن لشركات العملات المشفرة التي تجمع الأموال. حيث ذكرت مجلة فوربس بالتفصيل أنه "من بين أكبر ١٢ استثمارًا في العملات المشفرة في التاريخ، خمسة منها كانت في عام ٢٠٢١".

شهد مجال العملات المشفرة الإجمالية وفرة ملحوظة في عام ٢٠٢١، حيث وصل سعر بيتكوين إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى أداء أسعار متميز من الأصول الرقمية الأخرى.