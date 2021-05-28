السويد تمضي قدمًا في تجارب عملة الكرونة الإلكترونية الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الجمعة 28 مايو 2021 10:00 مساءً - قطعت السويد عددًا من الخطوات نحو عملتها الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC، والتي تسمى الكرونة الإلكترونية. ويتطلع بنك سفيرجيس ريكسبنك، وهو البنك المركزي في البلاد، الآن إلى تجربة الأصل باستخدام طرف غير محاكى.

ووفقًا لما أوردته رويترز، أوضح ريكسبانك بالتفصيل يوم الجمعة عبر بيان: "ينتقل برنامج الكرونة الإلكترونية التجريبي من مجرد محاكاة المشاركين إلى التعاون مع مشاركين خارجيين في بيئة الاختبار". ستشمل التجربة مشاركةً بين ريكسبنك وهاندلس بانكن، وهي سلسلة بنوك تجزئة مقرها السويد.

في يناير، أوضح ريكسبنك أن إثبات مفهوم الكرونا الإلكتروني الخاص به يستخدم تقنية كوردا، وهي تقنية دفتر سجلات موزعة، أو DLT، من آر ثري. وكانت السويد على مسار إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي لأكثر من عام. حيث جلب أبريل أخبارًا تفيد بأن البلاد قد أنهت الجزء الأول من مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي التجريبي.

وتضمن بيان ريكسبنك الذي أوردته رويترز أيضًا هاندلس بانكن مشيرًا إلى أنه: "بالنسبة إلى هاندلس بانكن، يعني المشروع فرصة المشاركة فيما قد يكون من بين أول الأموال الرقمية التي يصدرها البنك المركزي في العالم والتي تكون متاحة للجمهور".

كانت عملات البنوك المركزية الرقمية موضوعًا ساخنًا في عام ٢٠٢٠، مع استمرار الدول في مساعيها في عام ٢٠٢١. وفي الآونة الأخيرة، أعرب لايل برينارد، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة، عن أهمية العملة الرقمية للبنك المركزي من حيث مكانة البلاد كعملة احتياطية في العالم.