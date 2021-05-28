نشاط حوت دوجكوين يتباطأ مع خروج مليارات الدولارات من بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 28 مايو 2021 03:51 مساءً - بعد موجة من النشاط التي شهدت معالجة دوجكوين (DOGE) لفترة وجيزة قيمة أعلى بالدولار للمعاملات اليومية من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) مجتمعين، يبدو أن الطفرة التي شوهدت على بلوكتشين دوجكوين تتباطأ.

ترافق ارتفاع سعر دوجكوين طوال عام ٢٠٢١ مع زيادة غريبة بنفس القدر في قيمة المعاملات التي تتم على بلوكتشين. بلغت القيمة الدولارية لدوجكوين المرسلة من المحفظة إلى المحفظة ذروتها عند ٨٢ مليار دولار يوم ٥ مايو، متجاوزةً ٣٥ مليار دولار المسجلة على بيتكوين و١٢ مليار دولار على إيثريوم.

إن التفوق على أكثر بلوكشين شهرة في العالم هو أمر مذهل، بالنظر إلى أن دوجكوين تعاملت مع إجماليات يومية منخفضة تصل إلى ١٠ ملايين دولار مؤخرًا في ديسمبر ٢٠٢٠. تم جلب عيون جديدة إلى دوجكوين في عام ٢٠٢١ من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" وركزت جهود متداولي وسائل التواصل الاجتماعي العازمين على ضخ دوجكوين بطريقة مماثلة لأسهم شركة غيم ستوك لتجارة الألعاب بالتجزئة.

وبينما لا يزال النشاط العام على دوجكوين أعلى بكثير من أدنى مستوياته في ديسمبر، فقد شهد مايو انعكاسًا كبيرًا، مما يشير إلى أن الحيتان قد تكون متعبة من دوجكوين.