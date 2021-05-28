سلسلة متاجر أمريكية صغيرة تقبل الآن مدفوعات بيتكوين

تام شمس - الجمعة 28 مايو 2021 03:51 مساءً - يستمر قبول المدفوعات المشفرة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة في النمو حيث أعلنت شيتز عن خطط للسماح باستخدام العملات الرقمية في منافذها في جميع أنحاء البلاد.
ففي بيان صدر يوم الخميس، أعلنت سلسلة المتاجر الصغيرة عن شراكتها مع مزود المدفوعات الرقمية "فليكسا" لتمكين العملاء من الدفع مقابل المنتجات والخدمات بالعملات المشفرة.
كجزء من الإعلان، كشفت شيتز أن خيار الدفع بالعملات المشفرة كان لكل من العناصر الموجودة في المتجر ومضخات الغاز في أكثر من ٦٠٠ منفذ في بنسلفانيا وأوهايو وماريلاند وفرجينيا ونورث كارولينا ووست فرجينيا.
العملات المشفرة التي ستقبلها سلسلة المتاجر الصغيرة تشمل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) ودوجكوين (DOGE)، من بين أمور أخرى.
تعد خطوة اعتماد الدفع المشفرة للشركة أيضًا امتدادًا لعلاقتها التجارية مع مزود الدفع في نقاط البيع NCR.
بغض النظر عن تمكين الدفع عن طريق بيتكوين والعملات المشفرة، تخطط شيتز أيضًا للسماح للعملاء بربط تطبيقات الدفع التي تدعم "فليكسا" ببرنامج مكافآت الولاء الخاص بالشركة.
في الواقع، تشهد العملات المشفرة اعتمادًا كبيرًا في ساحة الخصومات ومكافآت الولاء، حيث يُنظر إلى العملات الرقمية على أنها قابلة للتطبيق لمكافأة العملاء.
ضيف إعلان شيتز الآن المتاجر الصغيرة إلى القائمة المتزايدة للشركات التي تقبل مدفوعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة. في شهر مارس، أطلقت العلامة التجارية الفندقية الفاخرة "ذا كيسلر كولكشن" خيارات الدفع بالعملات المشفرة والمستقرة للضيوف.
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