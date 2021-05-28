هيئة الإمارات العربية المتحدة تصدر تحذيرًا بشأن عملة دبي

تام شمس - الجمعة 28 مايو 2021 02:55 مساءً - باعتبارها منطقة صديقة للتكنولوجيا، لا تفتقر دبي أبدًا إلى المشاريع الجديدة والواعدة، بما في ذلك العملات المشفرة وبلوكتشين، لكن تدفق العملات المشفرة الجديدة يجعل من الصعب على الوافدين الجدد التمييز بين الحملات المشبوهة والحملات الموثوقة.

أعلن مكتب دبي الإعلامي أن السلطات لم توافق أبدًا على عملة رقمية تسمى "كوين دبي"، والتي شهدت قفزة بنسبة ١٠٠٠٪ عندما تم إطلاق المشروع باعتباره "العملة الرقمية الرسمية لدبي" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويحذر الإعلان من أن "هذه ليست العملة المشفرة الرسمية للمدينة". "الموقع الإلكتروني الذي يروج لعملة دبي كوين هو حملة تصيد احتيالي مصممة لسرقة المعلومات الشخصية من زوار الموقع."

بعد الإعلان، أزالت منصات الإدراج الرئيسية كوين ماركت كاب وكوين غيكو "دبي كوين" من صفحاتها. انخفض سعر العملة بأكثر من ٥٠٪ منذ البيان الرسمي، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

يزعم موقع دبي كوين الذي انتهى وجوده الآن أنه مشروع مدعوم من أرابيان تشين تكنولوجي، وهي بلوكتشين عامة تم تطويرها في المنطقة. سرعان ما أعلنت شركة أرابيان تشين، قبل يوم واحد من المسؤولين، أن موقع دبي كوين الإلكتروني لا علاقة له بالشركة. كما أطلقوا على موقع المشروع على الويب عملية احتيال.

ووفقًا لموقع أرابيان تشين، فإن DBIX هي العملة الرقمية الأصلية للمنصة. لكنها لا تتعلق بعملة دبي كوين. جاء في الوصف الرسمي أن "DBIX هي وقود أرابيان تشين وأول عملة رقمية قابلة للتعدين في المنطقة".

ويدعي بيان صحفي تمت إزالته الآن حول عملة دبي كوين أن "تم إطلاقها من قبل دبي، ومن المقرر أن تصبح العملة الرقمية الفعلية للمدينة".

تشتهر دبي بموقفها الإيجابي تجاه تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة. في وقتٍ سابق من هذا العام، كثفت سلطة دبي للخدمات المالية جهودها لإنشاء إطار موحد للوائح العملات المشفرة في الإمارة.