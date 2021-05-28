شركات رأس المال الاستثماري تدعم بالانسر باستثمارٍ يبلغ ٢٤,٢٥ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 28 مايو 2021 12:48 صباحاً - قام العديد من المستثمرين البارزين من داخل صناعة العملات المشفرة بشراء ٢٤,٢٥ مليون دولار من توكنات بالانسر في خطوة منسقة لاعتماد منصة انطلاق صانع السوق الآلي.

وقادت جولة جمع رأس المال بلوكتشين كابيتال وفاينتك كولكتيف ولونغ هاش فنتشرز وفينبوشي كابيتال وكونتيو كابيتال وكاين وارويك، ​​مؤسس بروتوكول التمويل اللامركزي "سينثيتيكس". سيتم استخدام الأموال لتعزيز دور بالانسر كمزود أساسي للبنية التحتية لسوق التمويل اللامركزي.

قال ألكس لارسن، أحد المستثمرين في بلوكتشين كابيتال: "من خلال السماح بمجموعات السيولة الأكثر مرونة وقابلية للتكوين في مجال صناع السوق الآليين، يتم وضع بروتوكول بالانسر بشكل فريد كمكون أساسي للبنية التحتية لبروتوكولات وتطبيقات التمويل اللامركزية". وأضاف قائلًا:

"نحن نرى هذا الجانب من التكنولوجيا في بالانسر كمؤشر قوي طويل المدى، حيث أن البروتوكولات المضمنة على نطاق واسع في أنظمة المستوى الأعلى قادرة على دفع تأثيرات شبكة قوية وخنادق دفاعية."

كان هناك ضجة كبيرة حول بالانسر مؤخرًا بعد أن أشارت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو إلى بداية مرحلة صعودية جديدة للمشروع. على الرغم من أن الكثير من تلك التوقعات الصعودية كانت مدعومة في أعقاب تصحيح دورة السوق الأسبوع الماضي. انخفضت قيمة توكن BAL بنسبة ١٧٪ خلال الأسبوع الماضي.

يهدف بروتوكول بالانسر إلى أن يصبح المصدر الرئيسي للسيولة في سوق التمويل اللامركزي. وقد ركز الفريق بشدة على قيادة التبني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي يمكن أن تظهر كمنطقة ساخنة لمنتجات التمويل اللامركزية.