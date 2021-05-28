إيتشي تطلق "سلطة نقد لامركزية" لإصدار عملات مستقرة

تام شمس - الجمعة 28 مايو 2021 12:48 صباحاً -

أطلقت منصة إصدار العملات المستقرة "إيتشي" سلطة نقد لامركزية، أو DMA، تمكّن شبكات العملات المشفرة من صك عملاتها المستقرة بشكل آمن.

ومن خلال استخدام سلطة النقد اللامركزية الخاصة بمنصة "إيتشي"، يمكن لمجتمعات العملات المشفرة إنشاء وإدارة عملاتهم المستقرة المضمونة بالكامل وتحديد قيمتها عند ١ دولار بالضبط. يقول مطورو "إيتشي" إن منصتهم تحل عددًا لا يحصى من التحديات المرتبطة بالعملات المستقرة الحالية، بما في ذلك الحاجة إلى بيع العملات المشفرة الأخرى لصك المزيد من التوكنات. هذه المشكلة شبيهة ببيع الأسهم، مما يؤدي في نفس الوقت إلى خفض قيمة ذلك السهم.

تسعى منصة "إيتشي" إلى توفير مزايا العملات المدعومة من العملات الورقية مثل USDC وUSDT بدون مثل هذه المقايضات. يُعرف مُصدرو العملات المستقرة على "إيتشي" باسم "ون توكنز"، وقد تم تصميمهم لربط عملاتهم بالدولار الأمريكي ومضمونين بالكامل من خلال مجموعة من العملات الورقية والتوكن الأصلي للمجتمع. شبكة "إيتشي" عبارة عن حل على السلسلة بالكامل، مما يعني أنه يمكن لأي شخص التحقق من الاحتياطيات ومجموعات الضمانات في أي وقت.

يمكن للمشاريع التي تطلق عملات مستقرة أو ون توكنز إنشاء عقد عملات ثابت مخصص، وتطوير حوافز لتعدين السيولة وتشغيل خزانة يسيطر عليها المجتمع.

قال بريان غروس، مضيف "إيتشي"، الذي عمل سابقًا كمهندس منتج رئيسي في آي بي إم بلوكتشين، إن "الوعد الحقيقي للتمويل اللامركزي" أكبر بكثير من السوق الصاعدة الحالية. وأوضح قائلًا:

"تتمثل رؤيتنا في "إيتشي" في المساعدة في منح الأشخاص الحرية الكاملة في كيفية إنفاق أموالهم واستثمارها وادخارها واستخدامها بطريقة أخرى. تم تصميم "إيتشي" لتزويد كل مجتمع العملات المشفرة بالأدوات التي يحتاجونها لتشغيل جميع جوانب الاقتصاد المستدام والقابل للتطوير مع الحفاظ على القيمة محصورة في مجتمعاتهم الخاصة بدلًا من تحويل القيمة إلى الخارج."

لا تزال تيثر العملة المستقرة بحكم الواقع في السوق، بعد أن سكت مؤخرًا ٦٠ مليار دولار أمريكي. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، كشفت تيثر أخيرًا عن تفاصيل الاحتياطي الكامل لأول مرة.

تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع العملات المستقرة الآن ١٠٩ مليارات دولار، وفقًا لبيانات الصناعة.