هيئة الأوراق المالية والبورصات تبدأ المراجعة الرسمية لطلبات صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من فيديليتي وسكاي بريدج

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 11:55 مساءً - يخضع زوج من طلبات صندوق متداول بالبورصة لعملة بيتكوين (BTC) المقدمة من فيديليتي إنفستمنتس وسكاي بريدج كابيتال للمراجعة الرسمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، مما يعيد إشعال نقاش طويل الأمد حول إذا ما كان المنظمون سيوافقون أخيرًا على أول صندوق متداول بالبورصة في أمريكا يركز على العملات المشفرة.

تم توثيق المراجعة الرسمية التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لطلب شركة فيديليتي إنفستمنتس في ملف بتاريخ ٢٥ مايو ظهر على الموقع الإلكتروني للجهة التنظيمية. وقد تم توضيح المراجعة الرسمية لتطبيق سكاي بريدج في ملف بتاريخ ٢١ مايو.

تم تقديم كلا طلبي الصندوق المتداول بالبورصة في مارس. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، تعاونت سكاي بريدج كابيتال من أنتوني سكاراموتشي مع مستشار الاستثمار فيرست تراست أدفيزرس لتطوير منتج يسعى إلى إدراج الأسهم في بورصة نيويورك أركا.

يصف طلب فيديليتي أحد منتجات الصندوق المتداول بالبورصة الذي يتتبع تحركات أسعار بيتكوين اليومية باستخدام مؤشر خاص مشتق من عدة موجزات أسعار.

لدى منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة الآن ستة طلبات من صناديق الاستثمار المتداولة في جدول الأعمال للمراجعة. ومن المتوقع صدور قرار بشأن تطبيق فان إيك الشهر المقبل.

شمال الحدود، وافق المشرعون الكنديون على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة ببيتكوين. حيث جمع صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من بربوس، الذي يتم تداوله تحت رمز المؤشر BTCC، ١ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بعد أقل من شهرين من إطلاقه.