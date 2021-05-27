محافظ البنك المركزي الدنماركي يقول إن التكنولوجيا الكبيرة، وليس العملات المشفرة، هي التهديد الحقيقي لاستقلالية البنوك المركزية

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 08:56 مساءً - تستمر أحجام تداول العملات المشفرة في الزيادة، لكن العديد من البنوك المركزية في البلدان حريصة على تجاهلها، حيث كانت الدنمارك هي الأحدث التي انضمت إلى سرد "العملات المشفرة ليس لها تأثير يُذكر". لا يرى لارس رود، محافظ البنك المركزي للبلاد، أن صعود تداول العملات المشفرة يمثل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا.

حيث قال لبلومبرغ: "قد أميل إلي تجاهل ذلك". "أعتقد أن مصطلح العملة يستخدم بشكل سيء هنا. فمعظم العملات تخزن قيمة أو تكون وسيلة للمعاملات. لا يوجد استقرار، ولا ضمان بشأن قيمة العملات المشفرة."

وأضاف أن العملات المشفرة هو أحد الأصول المضاربة في أحسن الأحوال.

عندما سُئل عن تحركات البنوك المركزية لتقليل التنافس المضاربي من العملات المشفرة، اعترف بأنه أكثر يقظة لتحركات شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال المدفوعات. ورأى أن غزو شركات التكنولوجيا الكبرى لمجال العملة أكثر إثارة للاهتمام.

"إذا سيطرت شركات التكنولوجيا العملاقة على وسائل المعاملات، فقد يكون ذلك تهديدًا حقيقيًا لاستقلالية البنوك المركزية واستقلالها."

كانت الدنمارك واحدة من أوائل الدول التي استكشفت إمكانية وجود عملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC. لكن البنك الوطني الدنماركي تجاهل الفكرة بعد دراسة مدتها عام واحد من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، وقرر أن حل العملة الرقمية للبنك المركزي لن يفعل الكثير لتحسين البنية التحتية المالية الحالية للبلد.