١ إنش تتكامل مع ميركيوريو، مما يتيح التعامل بالعملات الورقية للتمويل اللامركزي

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 08:56 مساءً - عقدت شبكة مجمِّع البورصات اللامركزية ١ إنش شراكة مع ميركيوريو، وهي شبكة دفع عبر الحدود، لتزويد مستخدميها ببوابة أكثر سلاسة للتمويل اللامركزي - مما قد يفتح السوق أمام اعتماد أكبر.

وقد صرح سيرغيج كونز، الشريك المؤسس لشبكة ١ إنش: "حتى الآن، لم يتم تشجيع بعض المستخدمين على دخول مجال التمويل اللامركزي لأن معظم الخيارات الحالية لشراء العملات المشفرة معقدة للغاية وغير مريحة"، مضيفًا:

"يوفر التكامل بين ١ إنش وميركيوريو للجميع طريقة سهلة الاستخدام للدخول إلى المجال، وشراء العملات المشفرة بأموال وبدء التداول أو الاحتفاظ بأصولهم بأمان."

حيث قال بيتر كوزياكوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ميركيوريو، إن شركته شهدت "طلبًا كبيرًا" على حلول معاملات العملات الورقية للتمويل اللامركزي:

"لا يمكن تجاهل التمويل اللامركزي إذا نظرت إلى مدى سرعة تطور الصناعة. نرى طلبًا كبيرًا من مستخدمينا وشركائنا لتمكين حلول العملات الورقية لعشاق التمويل اللامركزي. ونحن فخورون بدمجنا في محفظة ١ إنش، لأننا نقدر قوة المجتمع الداعم لها".

لا يزال التمويل اللامركزي واحدًا من أهم قطاعات سوق العملات المشفرة. على الرغم من التباطؤ الأخير في السوق، يمثل قطاع التمويل اللامركزي ما يقرب من ١٢٦ مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة، وفقًا لأحدث أرقام الصناعة. بلغ هذا الرقم ذروته شمالًا عند ١٦٠ مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمشاريع التمويل اللامركزي الآن أكثر من ١٠٧ مليارات دولار.