أندريسن هورويتز تقود جولة استثمارية بقيمة ٤٠ مليون دولار في منصة تداول عملات مشفرة

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 08:56 مساءً - حصلت تالوس، وهي مزود تكنولوجيا مؤسسي صاعد لتداول العملات المشفرة، على تمويل بقيمة ٤٠ مليون دولار من السلسلة A من بعض أكبر أصحاب رؤوس الأموال في سوق الأصول الرقمية.

وقد شارك في جولة التمويل، التي قادها أندريسن هورويتز، شركات باي بال فنتشرز وفيديليتي إنفستمنت وغالاكسي ديجيتال وإيليفاند وإلومينيت فاينانشيال وستيدفاست كابيتال فنتشرز.

وقد صرحت تالوس أن تمويل السلسلة A سيساعد في تمهيد الطريق لتوسيع منصة التداول المؤسسية الخاصة بها. حيث توفر الشركة لمديري الصناديق والمؤسسات الأخرى مصادر السيولة والوصول المباشر إلى الأسواق وخدمات المقاصة والتسوية. ويشمل عملائها مؤسسات جانب الشراء ومقدمي الخدمات المالية مثل البنوك والوسطاء والتجار ومكاتب التداول المباشر وأمناء الحفظ والبورصات.

وقد صرح أنطون كاتز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تالوس، إن شركته "اكتسبت قوة جذب كبيرة خلال العامين الماضيين" في جذب عملاء مؤسسيين جدد، مضيفًا:

"الآن، من خلال الشراكة مع بعض أبرز اللاعبين في الأسواق المالية العالمية، يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في توفير نسيج للتداول المؤسسي للأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

كذلك قالت أريانا سيمبسون، الشريكة في أندريسن هورويتز، "لقد وصلنا إلى نقطة تحول حيث لن يتقدم تبني المؤسسات على نطاق واسع إلا مع وجود بنية تحتية قوية وواسعة النطاق وذات مستوى مؤسسي للسوق".

حققت أندريسن هورويتز نجاحًا كبيرًا في سوق العملات الرقمية هذا العام، حيث دعم حلول توسيع الطبقة الثانية وأسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف وبروتوكولات بلوكتشين التي تركز على الخصوصية لتصل قيمتها إلى ٧٦ مليون دولار. وقد كشفت شركة رأس المال الاستثماري أيضًا عن خطط لصندوق للعملات المشفرة بقيمة مليار دولار سيتم استخدامه لتمهيد العديد من شركات الأصول الرقمية الصاعدة.