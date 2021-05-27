هيئة الأوراق المالية والبورصات تريد العمل مع الكونغرس لتنظيم بورصات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 08:56 مساءً - تتطلع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التعاون مع الكونغرس والمنظمين الآخرين لزيادة إشرافها على بورصات العملات المشفرة.

حيث قال غاري غينسلر، الرئيس المعين حديثًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إن المفوضية تتطلع إلى العمل مع زملائها المنظمين والكونغرس لسد الثغرات في حماية المستثمرين في أسواق العملات المشفرة.

وأعلن المسؤول الخطط في جلسة استماع يوم الأربعاء أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية والحكومة العامة بمجلس النواب.

حيث أوضح غينسلر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحتاج إلى توفير حماية مماثلة لبورصات العملات المشفرة التي سيحصل عليها المستثمر في بورصة نيويورك أو ناسداك:

"إذا قدمت طلبًا على أحد التطبيقات، وقلت،" حسنًا، أريد شراء سهم "، فهناك قواعد تحميك من أن شخصًا ما لن يستخدم طلبك ويتقدم عليك. [...] لذا، فهي تحاول توفير الحماية المماثلة للبورصات حيث تتداول الأصول المشفرة كما قد تتوقع في بورصة نيويورك أو ناسداك".

كذلك حدد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد أيضًا بعض التحديات التي تواجه تنظيم صناعة العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات "تعاني من نقص الموارد" من الناحية المالية عند مقارنتها ببعض اللاعبين الكبار في هذه الصناعة. "نحن ننفق فقط حوالي ١٦٪ أو ١٧٪ من ميزانيتنا، أي حوالي ٣٢٥ مليون دولار سنويًا، على التكنولوجيا، وهو أقل مما تنفقه بعض الشركات الكبيرة في الشهر. بل إن بعضهم يقضي هذا القدر من الوقت في أسبوعين".

كان غينسلر قد اقترح سابقًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يجب أن تتعاون مع الكونغرس للتعامل بشكل صحيح مع تنظيم بورصات العملات المشفرة في جلسة استماع متعلقة بتقلب السوق في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أوائل مايو.