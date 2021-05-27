العملات البديلة ترتفع بينما تتوقف أسعار بيتكوين والإيثريوم بالقرب من المستويات الرئيسية

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 02:42 صباحاً - في ٢٦ مايو، كان الزخم الصعودي الذي دفع بيتكوين والعملات البديلة إلى ارتفاع الإغاثة ضعيفًا إلى حد ما حيث ظل المتداولون غير متأكدين مما قد يحدث بعد ذلك.

وبعد محاولة المضاربين على صعود بيتكوين في الصباح الباكر لدفع سعر (BTC) فوق ٤٠٠٠٠ دولار، قوبلت بمقاومة شديدة، فقد الأصل الرقمي زخمه وتراجع إلى مستوى الدعم البالغ ٣٨٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

على الرغم من النضال المستمر، تشير بعض الإشارات الإيجابية مثل انخفاض ودائع البورصات لبيتكوين واتجاه تصاعدي في العناوين التي تتراكم فيها بيتكوين إلى أن المضاربين على الانخفاض قد توقفوا عن البيع وربما يكون أسوأ ما في الانكماش قد مر.

في وقتٍ سابق من اليوم، صعدت إيثريوم (ETH) أيضًا بالقرب من مستوى ٣٠٠٠ دولار، لكن التراجع في سعر بيتكوين أدى إلى انخفاض أعلى عملة بديلة إلى ما دون ٢٨٠٠ دولار.

بوليغون تقود اندفاعة العملات البديلة

في حين أن غالبية العملات المشفرة أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي تم تحديدها مؤخرًا، خالف سعر بوليغون (MATIC) الاتجاه من خلال البحث عن انتعاش واضح على شكل V. حيث ارتفعت العملة البديلة اليوم حيث أعلن المشروع عن إطلاق حزمة SDK الخاصة به والتي ستسمح للمطورين بنشر شبكة بلوكتشين الخاصة بهم والمتصلة بإيثريوم بسهولة.

مخطط زوج بوليغون مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

منذ ٢٥ مايو، ارتفع سعر ماتيك بنسبة ٥٠٪ من أدنى مستوى عند ١,٥١ دولار إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢,٤٤ دولار يوم ٢٦ مايو.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لماتيك مواتية لبعض الوقت.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر MATIC. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، كانت درجة فورتكس ™ لماتيك في المنطقة الخضراء لمعظم الأسبوع الماضي وسجلت أعلى مستوى عند ٩٤ عدة مرات يوم ٢٥ مايو، أي قبل سبع ساعات تقريبًا من ارتفاع السعر بنسبة ٥٠٪ خلال اليوم التالي يوم.

تشمل عروض العملات الأخرى البارزة ارتفاع ٨٩٪ لشبكة سكيل (SKL) وارتفاع ٦٧٪ من إنجين كوين Coin (ENJ). كما اكتسب أوريجين بروتوكول ٥٣٪.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢,٥٪.

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