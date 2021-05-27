مستخدمو باي بال سيتمكنون من سحب العملات المشفرة إلى محافظ خارجية

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 12:49 صباحاً -

يبدو أن احتضان باي بال للعملات المشفرة آخذ في الازدياد بعد أن كشف مزود المدفوعات أنه سيسمح للمستخدمين بسحب أصولهم الرقمية إلى محافظ الجهات الخارجية.

تأتي هذه الأخبار، التي أوردتها رويترز بعد ظهر الأربعاء، بعد سبعة أشهر فقط من قيام باي بال بتمكين عمليات شراء العملات المشفرة على منصتها. في ذلك الوقت، تم الإعلان عن القرار باعتباره معلمًا رئيسيًا في الاعتراف السائد بالأصول الرقمية.

ويعني إعلان يوم الأربعاء أن مستخدمي باي بال سيكونون قادرين على إرسال عملاتهم المشفرة إلى محافظ أخرى بدلًا من مجرد الاحتفاظ بها على باي بال أو بيعها مقابل العملات الورقية لسحبها. ومع ذلك، لم تحدد رويترز ولا باي بال متى سيتم دعم ميزة سحب العملات المشفرة. إذا كان الأمر يشبه قرار باي بال بتمكين عمليات شراء العملات المشفرة في الخريف الماضي، فقد يكون الطرح الأولي لمحافظ الطرف الثالث تدريجيًا ويعتمد على الموقع.

يبدو أن تبني باي بال للعملات المشفرة متجذر في إستراتيجية محددة بوضوح ترى حالات استخدام الأصول الرقمية تنمو بسرعة بمرور الوقت. فحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، يعتقد الرئيس التنفيذي دان شولمان أننا سنشهد "انخفاضًا هائلًا في استخدام النقد" خلال العقد المقبل، مضيفًا:

"جميع أشكال الدفع ستتجمع في الهاتف المحمول. ستختفي بطاقات الائتمان كعامل شكل، وستستخدم هاتفك لأن الهاتف يمكن أن يضيف قيمة أكبر بكثير من مجرد النقر على بطاقتك الائتمانية".

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أشار شولمان أيضًا إلى أن عمل باي بال في العملات المشفرة كان يدفع بالفعل أرباحًا للشركة. وقال: "لقد حصلنا على قدر هائل من النتائج الرائعة حقًا التي تجري تكتيكيًا مع جهودنا في مجال العملات المشفرة".