تك إكس تستحوذ على موبيليوم مقابل ١٣,٢ مليون دولار

تام شمس - الخميس 27 مايو 2021 12:49 صباحاً - شركة تك إكس تكنولوجيز إنك.، وهي شركة متداولة علنًا من فانكوفر، كندا، في طور الحصول على بوابة تحويل العملات الرقمية إلى العملات المشفرة التي تقول إنها ستساعد في تعزيز أوجه التآزر بين العملات الورقية التقليدية وأصول العملات المشفرة الناشئة.

موبيليوم، هدف الاستحواذ، عبارة عن بوابة رقمية مرخصة للبورصات والمحافظ ومزودي السيولة والوسطاء. وتعالج الشركة ما يصل إلى ٢٥٠ ألف دولار كندي من المعاملات كل يوم، أي ما يعادل ٢٠٦ ألف دولار تقريبًا بأسعار الصرف الحالية.

للاستحواذ على موبيليوم، تدفع تك إكس ١٦ مليون دولار كندي، أو ١٣,٢ مليون دولار.

يعتقد بيتر غرين، الرئيس التنفيذي لشركة تك إكس، أن تكنولوجيا موبيليوم يمكنها "تسريع التبني الجماعي للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، مضيفًا:

"إن الارتفاع في تطبيقات التمويل اللامركزية ينمو بسرعة ونتوقع أن نكون قريبًا لاعبًا رئيسيًا في هذا السوق المتنامي باستمرار."

لا يزال التمويل اللامركزي (DeFi)، أحد أهم الاتجاهات في سوق العملات المشفرة، حيث تجاوز إجمالي القيمة المغلقة في النظام البيئي ١٢١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، بلغت الصناعة ذروتها في مايو حيث تجاوز إجمالي القيمة المغلقة ١٦٣ مليار دولار.

تجري تك إكس عمليات استحواذ استراتيجية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة عند تقاطع العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وبالإضافة إلى موبيليوم المكتسبة حديثًا، تضم محفظة تك إكس العديد من الشركات، بما في ذلك كاتاليكس إكستشينج وألتسيغنالس.

وقد صرح ووجتمك كاسزيكي، الرئيس التنفيذي لشركة موبيليوم، إن تصحيح السوق الأخير سمح لشركته بزيادة حجم المعالجة "لأن المستثمرين يريدون الدخول في انخفاض الأسعار".

انخفض سوق العملات المشفرة بمقدار تريليون دولار على مدى عشرة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن يبدو أنه في طور الانتعاش حيث بدأت علامات الاتجاه الهبوطي الشديد في التلاشي.