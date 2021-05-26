كوين بيز تقود تمويلًا بقيمة ٦ ملايين دولار لبورصة عملات مشفرة إندونيسية

تام شمس - الأربعاء 26 مايو 2021 11:55 مساءً - جمعت بينتو، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها إندونيسيا تركز على مستخدمي العملات المشفرة لأول مرة، ٦ ملايين دولار لدعم مهمتها في دفع تبني الصناعة.

وقد أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها أكملت جولة تمويل من السلسلة A بقيادة كبار مستثمري العملات المشفرة العالميين بما في ذلك بانتيرا كابيتال وكوين بيز فنتشرز وإنتودو فنتشرز، وفقًا لتقارير وكالة أنباء التكنولوجيا في آسيا. كما شارك في الجولة مستثمرون آخرون مثل ألاميدا فنتشرز وبلوكتشين فنتشرز وكاستل آيلاند فنتشرز.

تأسست بينتو في عام ٢٠٢٠ من قبل جيث سيوتويو، وهي شركة مرخصة رئيسية للعملات المشفرة في إندونيسيا، تنظمها وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة الإندونيسية، أو Bappepti. البورصة مسجلة من الوكالة ووزارة الاتصالات والمعلوماتية كوسيط عملات مشفرة مرخص.

سيتم تحويل التمويل الجديد للشركة إلى تسويق وتوظيف وتطوير المنتجات لجذب المزيد من الوافدين الجدد إلى الصناعة. وبحسب ما ورد أشار أندرو أدجيبوترو، كبير مسؤولي التشغيل في بينتو، إلى أن بينتو تختلف قليلًا عن بورصات العملات المشفرة الإندونيسية الرئيسية مثل إندوداكس وتوكوكريبتو حيث تركز بينتو على السوق الشامل للوصول بشكل أساسي إلى مستخدمي العملات المشفرة لأول مرة.

وقال أدجيبوترو إن العديد من المتداولين الأفراد الإندونيسيين ينظرون إلى العملات المشفرة باعتبارها فئة أصول استثمارية بديلة، حيث تتراوح أعمار معظم المستثمرين بين ٢٠ و٣٥ عامًا.

"بالنسبة لمعظم الإندونيسيين، يعتبر مفهوم الاستثمار والتداول جديدًا، لأن الاختراق التاريخي في هذه الفئات كان منخفضًا للغاية. لذا فإن ما نراه هو أيضًا فرصة لمساعدة الإندونيسيين على فهم مفهوم الاستثمار/ التداول وعلى طول الطريق لتقفز الاستثمارات في فئات الأصول الأخرى"، حسبما صرح مدير العمليات.

حسبما ورد سابقًا، حافظت إندونيسيا على قانونية تداول العملات المشفرة على الرغم من فرض حظر شامل على مدفوعات العملة المشفرة في عام ٢٠١٧. بالأمس، أعلن البنك المركزي للبلاد عن خطط الدولة للعملة الرقمية، بهدف جعل عملة الروبية الرقمية أداة دفع قانونية في إندونيسيا.