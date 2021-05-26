أبل تسعى لتوظيف مدير "مدفوعات بديلة" يتمتع بخبرة في العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 26 مايو 2021 11:55 مساءً - تقوم شركة أبل العملاقة للبرامج العالمية بتعيين مدير تطوير أعمال جديد متخصص في المدفوعات البديلة، مما يشير إلى أن صانع آيفون ينجذب نحو الأصول الرقمية.

وقد تم نشر الوظيفة الجديدة لـ "مدير تطوير الأعمال - المدفوعات البديلة" على موقع وظائف أبل يوم الثلاثاء. سيكون الموظف الجديد مسؤولًا عن قيادة شراكات مدفوعات بديلة وتحديد تيارات تسويق جديدة.

تبحث أبل عن خبير أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن ١٠ سنوات، بما في ذلك سجل حافل مدته خمس سنوات "مع موفري خدمات دفع بديل، مثل المحافظ الرقمية وBNPL والمدفوعات السريعة والعملات المشفرة" وغيرها.

وعلى الرغم من أن إعلان الوظيفة مقنع، إلا أن شركة أبل لا تزال إلى حد كبير على هامش صناعة العملات المشفرة ولم تشر بعد إلى خطط نهائية للتوسع في هذا السوق. ومن المثير للاهتمام، أن بورصة العملات المشفرة "كوين بيز" تجاوزت مؤخرًا تيك توك باعتباره التطبيق الأكثر تنزيلًا في متجر تطبيقات أبل.

وقد انتشرت التكهنات حول دخول شركة آبل إلى مجال العملات الرقمية في الأشهر الأخيرة، حيث شاهد المستثمرون تسلا تضيف ما قيمته مليارات الدولارات من بيتكوين (BTC) إلى احتياطياتها الاستراتيجية. إلى جانب مجرد إضافة بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، يمكن أن تكون شركة أبل في وضع يمكنها من تغيير الصناعة الناشئة بشكل دائم من خلال الدخول في أعمال بورصات العملات المشفرة، وفقًا لبول ستيفز، المحلل في رويال بنك أوف كندا دومينيون سيكيوريتيز.

قال ستيفز في فبراير: "إذا قررت [آبل] الدخول في أعمال بورصات العملات المشفرة، فإننا نعتقد أن الشركة يمكن أن تكتسب على الفور حصة في السوق وتعطل الصناعة". "يمكن للشركة فتح فرصة بمليارات الدولارات ببضع نقرات."

مع قيمة سوقية تبلغ ٢,١ تريليون دولار، تظل شركة أبل أكبر شركة يتم تداولها في الولايات المتحدة. كان لدى الشركة ١٩٢,٨ مليار دولار نقدًا خلال ربع أرباحها الأخير، انخفاضًا من ٢٠٧,٠٦ مليار دولار خلال الربع السابق.