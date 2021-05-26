ون أوف تجمع ٦٣ مليون دولار لمنصة غرين إن إف تي الجديدة للموسيقيين

تام شمس - الأربعاء 26 مايو 2021 02:41 صباحاً - جمعت شركة التكنولوجيا المستدامة "ون أوف" ٦٣ مليون دولار من التمويل الأولي لتمويل منصتها الجديدة "غرين إن إف تي" للموسيقيين، مما يوفر مزيدًا من الأدلة على أن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف لا تزال جذابة.

شارك العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الجولة الأولية، بما في ذلك بيل تاي، وصن سعيد من شركة نيما كابيتال وسانغا كابيتال وتيزوس فاونديشن وجاك هيريك وجيسون ما من إيست ويست فنتشرز.

تم إنشاء ون أوف وفقًا لبروتوكول تيزوس، وهو عبارة عن سوق للفنانين والمعجبين للاستفادة من المقتنيات الرقمية. تدعي الشركة أن سك التوكنات غير القابلة للإتلاف على تيزوس يستخدم طاقة أقل بمقدار ٢ مليون مرة من الشبكات الرائدة مثل إيثريوم. لن يدفع الفنانون الراغبون في إصدار توكنات غير قابلة للإتلاف على تيزوس أي تكلفة مقابل إدراجهم، بينما سيتمكن المستخدمون من الدفع مقابل مجموعاتهم بأكثر من ١٣٥ عملة ورقية.

تخطط ون أوف أيضًا للتبرع بجزء من مبيعاتها لقضية بيئية أو مؤسسة خيرية من اختيار الفنان.

وقد صرحت الفنانة "دوجا كات" أنها "سعيدة بالعمل مع ون أوف" في معالجة قضايا إمكانية الوصول والبيئة في نفس الوقت.

وقال لين داي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لون أوف: "تتمتع بلوكتشين بالقدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على الملكية وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل من الفنانين والمعجبين". "نحن نبني شركة تكنولوجية مع روح الفنان أولًا ومهمة صديقة للبيئة للمساعدة في إدخال مئات الملايين من المستخدمين الأصليين غير المتعاملين مع العملات المشفرة إلى بلوكتشين من خلال حالات استخدام سهلة ومثيرة مثل التوكنات غير القابلة للإتلاف."

يبدو أن النشوة المحيطة بالتوكنات غير القابلة للإتلاف قد تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية مع هبوط أسواق العملات المشفرة. وقبل الهبوط، كانت التوكنات غير القابلة للإتلاف والتمويل اللامركزي من بين الاتجاهات الأكثر سخونة في سوق العملات المشفرة.

وعلى الرغم من التراجع الأخير، يبدو أن التوكنات غير القابلة للإتلاف تمتلك مستقبلًا مشرقًا.