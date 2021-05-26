معدلات التمويل السلبية تحفز المتداولين على شراء بوليغون (MATIC) وآيف

تام شمس - الأربعاء 26 مايو 2021 02:41 صباحاً - تُظهر البيانات أن متداولي آيف وبوليغون (MATIC) يتلقون حاليًا رواتب تصل إلى ٤,٣٪ أسبوعيًا مقابل عقود آجلة طويلة.

في أسواق العملات المشفرة، عادة ما يكون المتداولون متفائلين، أو على الأقل غالبية المستثمرين الأفراد كذلك. يتسبب هذا في ظاهرة مثيرة للاهتمام لأنه يحفز مكاتب المراجحة والحيتان على بيع العقود الآجلة مع الشراء في نفس الوقت في البورصات الفورية العادية.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، مليار دولار أمريكي. المصدر: تريدينغ فيو

يوضح المخطط البياني أعلاه المكاسب المذهلة البالغة ٢٤٠٪ التي تراكمت في عام ٢٠٢١ حيث وصلت قيمة العملة المشفرة إلى إجمالي ٢,٥٨ تريليون دولار يوم ١١ مايو. أدى التصحيح بنسبة ٥٣٪ الذي أعقب الأسبوع التالي إلى انخفاض ١,٣ تريليون دولار، مما أدى إلى استنزاف ٣٢ مليار دولار من الفوائد المفتوحة للعقود الآجلة.

تتم إعادة توازن العقود الآجلة الدائمة تلقائيًا يوميًا

على عكس العقود الشهرية العادية، فإن أسعار العقود الآجلة الدائمة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في البورصات الفورية العادية. وهذا يجعل حياة المتداولين الأفراد أسهل كثيرًا لأنهم لم يعودوا بحاجة إلى حساب علاوة العقود الآجلة أو التمديد اليدوي للصفقات بالقرب من انتهاء الصلاحية.

ويسمح معدل التمويل بحدوث هذا السحر، ويتم تحصيله من صفقات الشراء (المشترين) عندما يطالبون بمزيد من الرافعة المالية. ومع ذلك، عندما ينقلب الموقف ويصبح البائعون على المكشوف في حالة استدانة مفرطة، يصبح معدل التمويل سالبًا، ويصبحون هم من يدفعون الرسوم.

معدل تمويل العقود الآجلة على الهامش لزوج تيثر مقابل الدولار على مدى ٨ ساعات. المصدر: بايبيت

لاحظوا كيف قدمت آيف معدل تمويل إيجابيًا خلال معظم الأشهر الثلاثة الماضية، باستثناء حالتين من ٨ ساعات. يتضمن الموقف النموذجي الرافعة المالية التي تدفع الرسوم، وتتأرجح من ٠٪ إلى ٠,٣٠٪ لكل ٨ ساعات، أي ما يعادل ٦,٥٪ في الأسبوع.

في ١٩ مايو، مع انهيار أسواق العملات المشفرة، انخفضت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة لآيف من ٢٠٠ دولار إلى ٨٢ مليون دولار، حيث أغلق المشترون صفقاتهم بناءً على أوامر الإيقاف أو تمت تصفيتها بالقوة.

بعد يومين من محاولة الاستقرار، يقف سعر التمويل للعقود الدائمة على مدى ٨ ساعات الآن عند سالب ٠,١٠٪، أي ما يعادل ٢,١٪ أسبوعيًا. في هذه الحالة، يدفع البائعون القصيرون الرسوم، مما يخلق حافزًا للمشترين.

ظهر نمط مماثل مع بوليغون (MATIC)، الذي خسر ٦٢٪ في ١٩ مايو بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢,٧٠ دولار في اليوم السابق.

معدل تمويل العقود الآجلة الهامشي لزوج تيثر مقابل الدولار على مدى ٨ ساعات. المصدر: بايبيت

كانت هناك فترات ٨ ساعات من الأسعار السالبة ٠,٢٠٪ ومعدلات تمويل أقل في حالة ماتيك، أي ما يعادل ٤,٣٪ في الأسبوع. وبينما يتأرجح هذا السعر بشكل كبير، فإنه يخلق ضغطًا على البائعين على المكشوف لإغلاق صفقاتهم لأنه يقلل من هوامشهم.

عادةً ما تكون الفرصة قصيرة الأجل

يخلق معدل التمويل السلبي شبكة أمان للمشترين حيث توجد حوافز لجمع القوة ومحاولة الضغط على البائعين على المكشوف.

وهذا هو السبب الذي يجعل بعض المحللين يشيرون إلى سعر التمويل السلبي كمؤشر للشراء. ومع ذلك، بمجرد إغلاق صفقات البيع على المكشوف، يميل الموقف إلى تحقيق التوازن، ويتم تحييد معدل التمويل.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء بحوثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.