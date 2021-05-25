بيسون تريلز وفولت كابيتال تجلب "التخزين الآمن" لشبكة سيلو

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 08:55 مساءً - أبرمت شركة بيسون تريلز للبنية التحتية بلوكتشين شراكة مع فولت كابيتال للسماح لمستخدمي شبكة سيلو بالمشاركة بأمان من خلال أجهزتهم المحمولة.

ويرى التعاون قيام بيسون تريلز بإدارة عقدة تحقق سيلو لفولت كابيتال، مما يسمح لمجتمع فولت كابيتال بالمشاركة في عملة سيلو المشفرة، وكسب المكافآت والمساعدة في تنمية الشبكة. تتيح البنية الأساسية لعقد بيسون تريلز للمفوضين مشاركة العملات المشفرة بسهولة أكبر.

فولت كابيتال هي شركة رأس مال استثماري في مراحلها الأولى خصصت ١٠ ملايين دولار للاستثمار في العديد من مشاريع العملات المشفرة التي تركز على تجربة المستخدم النهائي. ومن خلال شركة تي دي لابز التابعة لها، تشارك فولت كابيتال في شبكة سيلو وتقوم بتشغيل مدقق على الأنظمة الأساسية منذ مرحلة شبكة الاختبار. تخرجت شبكة سيلو رسميًا إلى الشبكة الرئيسية يوم ١٨ مايو.

وقد صرح محمد فودة، الشريك في فولت كابيتال: "يسعدنا العمل مع بيسون تريلز لنقدم لمجتمعنا القدرة على مشاركة سيلو. فالبنية التحتية القوية لـ بيسون تريلز تلبي معاييرنا العالية للأمان والموثوقية ووقت التشغيل، ويقدم الفريق خبرات ورؤى بروتوكول لا تقدر بثمن"، مضيفًا:

"لقد كان مجتمع سيلو ينمو بشكل مطرد، ونحن نعمل بنشاط مع المشاريع التي تطور أدوات بسيطة لتمكين مشاركة مالية أفضل مع سيلو لتقديم رؤية طويلة الأجل للمشروع."

من حيث أداء السوق، تم تصنيف سيلو ضمن أفضل ١٠٠ مشروع للعملات المشفرة بقيمة شبكة إجمالية تبلغ حوالي ٧٢٤ مليون دولار.