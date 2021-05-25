الذهب يصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر بعد انهيار العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - في أعقاب عمليات البيع في سوق العملات المشفرة في منتصف مايو، شهد الذهب تعافيًا كبيرًا في الأسعار.

حيث استمرت أسعار الذهب في الارتفاع يوم الثلاثاء، لتصل إلى ١٨٨٧ دولارًا للأونصة في الساعة ٣:٠٠ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

في الأسبوع الماضي، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له منذ ٨ يناير عند ١٨٨٩ دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد انخفاض أسعار الذهب إلى ١٦٨١ دولارًا في أوائل مارس. وفي وقت كتابة هذه المقالة، كان يتم تداول الذهب الفوري عند ١٨٨٢ دولارًا أمريكيًا، بارتفاع حوالي ٠,١٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

المخطط البياني للسعر الفوري للذهب خلال العام حتى تاريخه. المصدر: تريدينغ فيو

جاء النمو المتسارع لسوق الذهب جنبًا إلى جنب مع تراجع كبير في أسواق العملات الرقمية التي بدأت في ١٢ مايو. فبعد أن تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ٢,٥ تريليون دولار، بدأت في رؤية انخفاضات متتالية في نهاية المطاف إلى ما دون ١,٣ تريليون دولار يوم ٢٣ مايو، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

مخطط إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: كوين ماركت كاب

وفقًا لبوب هابركورن، كبير محللي السوق في شركة الوساطة آر جيه أوه فيوتشرز، يمكن أن تُعزى أسعار الذهب المتزايدة إلى ضعف الدولار مصحوبًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. حيث قال إنه "إذا جاءت البيانات أفضل بكثير من المتوقع، فمن المحتمل أن يكون ذلك هبوطيًا للذهب، لأن احتمالية حدوث تراجع في الاحتياطي الفيدرالي سيكون عاجلًا وليس آجلًا".

كما رسم عدد من المحللين الماليين أوجه تشابه بين الاتجاهات في أسواق العملات المشفرة والذهب، حيث اقترح خبراء جي بي مورغان الأسبوع الماضي أن المستثمرين المؤسسيين الكبار كانوا يتخلصون من عملة بيتكوين (BTC) لصالح الذهب.

ووفقًا للبنك، عكس الاتجاه الجديد سوقًا صاعدًا رئيسيًا دفع سعر بيتكوين إلى ما فوق ٦٤٠٠٠ دولار في منتصف أبريل. في وقت كتابة هذه المقالة، كان يتم تداول بيتكوين بسعر ٣٧١١١ دولارًا، مرتدًا بعد أن وصل إلى ٣٠ ألف دولار يوم الأربعاء الماضي.