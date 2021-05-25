غرين بيس: مشكلة طاقة بيتكوين تتحدث عن تحدٍ أوسع لمستقبل الإنترنت

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - مع الإدراك المتأخر لوجهة نظر اليوم بشأن استهلاك الطاقة الباهظ لبيتكوين (BTC)، قد يكون من المفاجئ معرفة أن المنظمة البيئية الدولية غير الحكومية "غرين بيس" كانت واحدة من المتبنين الأوائل لها.

في عام ٢٠١٤، أنشأت المنظمة مرفقًا لقبول تبرعات بيتكوين، لكن هذا الحماس قد تضاءل الآن، حيث تم التركيز على نطاق واسع على المخاطر المناخية التي تشكلها عملات إثبات العمل التي تستهلك الكثير من الطاقة مثل بيتكوين. في الأسبوع الماضي، ظهرت أنباء عن أن غرين بيس قررت إلغاء القناة، مما جعلها "غير قابلة للاستمرار" في عصر تسارع فيه ظاهرة الاحتباس الحراري.

تم تضخيم الكثير من هذا القلق من خلال حقيقة أن السوق الصاعد غير المسبوق للعملات المشفرة هذا العام كان مصحوبًا بارتفاع مماثل في احتياجات الطاقة: أدى الارتفاع الشديد في الأسعار إلى مضاعفة استهلاك طاقة شبكة بيتكوين بحلول شهر مارس من هذا العام، وفقًا لدراسة حديثة من جامعة فريجي يونيفرسيتيت أمستردام.

ففي مراسلات مع كوينتيليغراف، قال ترافيس نيكولز، مدير وسائل الإعلام في غرينبيس بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه نظرًا لأن الملف البيئي لبيتكوين أصبح أكثر وضوحًا للمنظمة، قررت منظمة السلام الأخضر بالفعل إلغاء منشأتها، على الرغم من حقيقة أن عدد تبرعات بيتكوين التي تلقتها لم يكن كبيرًا. وقام نيكولز بوضع سياق لمأزق بيتكوين للطاقة ضمن منظور أوسع للبنية التحتية الرقمية العالمية، حيث كتب:

"إن الكمية الهائلة والمتنامية من الطاقة اللازمة لتشغيل بيتكوين تعود إلى حد كبير إلى التكنولوجيا المعينة المستخدمة للحفاظ على هذه العملة الرقمية، ولكنها تشير أيضًا إلى تحدٍ أكبر لمستقبل الإنترنت. ومع نمو خدمات الويب وتحولها لتصبح أكثر تعقيدًا، سيستمر الطلب على قوة الحوسبة في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيتطلب ذلك قدرًا أكبر من الطاقة".

كما أشار نيكولز إلى أن خُمس الكهرباء المستخدمة في مراكز البيانات في العالم حاليًا تأتي من مصادر متجددة - وهو أمر يجب أن يتم تغييره بسرعة إذا كان توسع الإنترنت ودوره في دعم النمو الاقتصادي مستدامًا.

لمقاومة سمعة بيتكوين المتزايدة باعتبارها "عملة قذرة"، حاول العديد من المشاركين في الصناعة لفت الانتباه إلى حقيقة أن احتياجاتها من الطاقة لا تزال تطغى عليها احتياجات النظام المصرفي العالمي وحتى سوق الذهب. عارض تقرير حديث من غالاكسي ديجيتال هذه الأرقام الإجمالية لإظهار أن بيتكوين لا يزال يستهلك أقل من أي منهما، بالإضافة إلى التأكيد على أن البيانات من الصناعة المصرفية حول استهلاك الكهرباء أقل شفافية بشكل ملحوظ من تلك المتوفرة لبيتكوين.

ومع ذلك، فإن المحللين من خارج الصناعة يعارضون ذلك من خلال التأكيد على الأرقام النسبية وليس الإجمالية. يشير منشور مدونة من كلية لندن للاقتصاد تم نشره اليوم إلى أن "كل معاملة بيتكوين فردية تستخدم نفس كمية الكهرباء مثل ٧٧٨٩٨٨ معاملة بطاقة ائتمان" ولها "نفس البصمة الكربونية مثل معالجة ١٢١٨٩٠٣ معاملة."

كانت النتيجة النهائية لنيكلز هي أن الإنترنت، مثله مثل جميع البنية التحتية، سيحتاج إلى أن يتم تشغيله من خلال "مصادر الطاقة النظيفة التي تساعد، لا تعيق التحدي الحاسم المتمثل في معالجة تغير المناخ". سيتعين على أولئك الذين يدافعون عن قدرة بيتكوين على تحفيز تبني مصادر الطاقة المتجددة المزعومة إثبات قضيتهم، والسرعة، أو المخاطرة بترك العملة المشفرة المخضرمة "متخلفة عن الركب" مع دخول العالم في اللعبة النهائية لسياسات المناخ.