الرئيس التنفيذي للبنك: بيتكوين ليست على جدول أعمال إتش إس بي سي

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - يبدو أن حركة الأسعار المضطربة الأخيرة للعملات المشفرة توفر فرصة كبيرة لبنك إتش إس بي سي الشهير باعتراضه على العملات المشفرة لمضاعفة موقفه السلبي تجاه العملات الافتراضية.

ففي حديثه إلى رويترز يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي، نويل كوين، إن البنك لم يكن مهتمًا بإدارة مكتب تداول العملات المشفرة أو تقديم حزم استثمار متعلقة بالعملات المشفرة لعملائه.

وحدد كوين التقلبات كسبب رئيسي لقرار البنك على الرغم من الاتجاه الناشئ للمؤسسات المالية الكبرى الأخرى التي تعلن عن خطط لفتح طرق استثمار العملات المشفرة لعملائها.

في وقتٍ سابق من شهر مايو، أعلنت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية العملاقة ويلز فارغو عن خطط لإطلاق منتج استثماري للعملات المشفرة لكبار العملاء. أيضًا، تمر البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس بمراحل مختلفة من طرح صناديق بيتكوين ذات المستوى المؤسسي لعملائها.

ففي وقتٍ سابق من شهر مايو، دخلت مجموعة نيويورك ديجيتال إنفستمنت غروب في شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية فيديليتي إنفورميشن سرفيسز لتوفير إطار عمل لمقرضي الولايات المتحدة لتقديم خدمات تداول العملات الرقمية للعملاء.

وموضحًا تحفظ إتش إس بي سي على بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة بالتفصيل بشكل عام، قال كوين:

"أرى بيتكوين على أنها فئة أصول أكثر من كونها وسيلة مدفوعات، مع أسئلة صعبة للغاية حول كيفية تقييمها في الميزانية العمومية للعملاء لأنها متقلبة للغاية."

كما ذكر الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي العملات المستقرة مما أدى إلى التشكيك في سمعة المُصدرين وكذلك التساؤل عن مدى دعم العملات المستقرة المتداولة باحتياطيات منظمة.

ومع ذلك، أعرب كوين عن دعمه للعملات الرقمية للبنك المركزي مشيرًا إلى أن عملات البنوك المركزية الرقمية يمكنها تبسيط المدفوعات عبر الحدود.