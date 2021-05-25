الأمريكيون سمعوا عن دوجكوين أكثر من إيثريوم: استطلاعٌ للرأي

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - فيما يزيد قليلًا عن خمس سنوات منذ إطلاقها، قدمت إيثريوم للعالم العقود الذكية والتمويل اللامركزي وتوليد العائدات والتوكنات غير القابلة للإتلاف، ووقفت منذ فترة طويلة خلف بيتكوين باعتبارها ثاني أكبر مشروع بلوكتشين من حيث القيمة السوقية.

دوجكوين (DOGE) هي عملة مشفرة قائمة على الميم لم تقدم أي ابتكار، وليس لها سبب حقيقي لوجودها، وهي مشهورة فقط لأنها أصبحت لعبة الملياردير المشهور خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية.

لذلك من الطبيعي، كما قد يتوقع المرء، أن المواطن العادي أكثر دراية بدوجكوين أكثر مما هو عليه مع إيثريوم. وهذا وفقًا لنتائج استطلاع أجراه هاريس بول، بالاشتراك مع كوبون كابين، والذي طلب من أكثر من ٢٠٠٠ بالغ في الولايات المتحدة تقديم أفكارهم حول العملات المشفرة.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، قال ٢٩٪ من المستجيبين أنهم على دراية بدوجكوين، مقارنة بنسبة ٢١٪ فقط ممن كانوا على دراية بإيثريوم.

من إجمالي ٢٠٦٣ مشاركًا، قال ٨٩٪ إنهم سمعوا بالفعل على الأقل عن العملات المشفرة. وكانت بيتكوين معروفة بالفعل لغالبية المستجيبين (٧١٪)، مع كون دوجكوين ثاني أكثر العملات شهرة.

ومن الأصول الرقمية الأخرى التي ادعى الأمريكيون أنهم مألوفون بها العملة المستقرة التي أطلقتها كوين بيز وسيركل، USD Coin (USDC)، والتي قال ٢١٪ من المشاركين أنهم على دراية بها. كذلك قال حوالي ١٨٪ من المستجيبين أنهم على دراية بلايتكوين (LTC)، وقال ١٠٪ منهم إن ستيلر (XLM) معروفة لهم.

وعندما سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن العملات المشفرة ستصبح مستقبل المال، أجاب ٣١٪ بشكل إيجابي، وقال ٣٠٪ إنهم يعتقدون أن العملات الرقمية "مبتكرة". في الوقت نفسه، قال ٢٣٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتبرون العملات المشفرة مخططًا للثراء السريع، بينما وصف ١٩٪ التكنولوجيا بأنها مشبوهة أو شائنة. كما قال ما يقرب من نصف المستجيبين (٤٤٪) إنهم سيكونون منفتحين على تلقي العملات المشفرة كجزء من برنامج مكافآت استرداد النقود عبر الإنترنت.