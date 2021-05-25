عملة بيتكوين ترتد بعد أن أدى "حدث الاستسلام" على مدار أسبوع إلى خسائر بلغت ١٤,٢ مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - استقبلت الأسواق الخضراء متداولي العملات المشفرة يوم ٢٤ مايو، حيث شهدت غالبية العملات البديلة ارتداد أسعارها بعد تراجع الأسبوع الماضي الذي كان "أكبر حدث للتخلص من الديون منذ عمليات البيع في مارس ٢٠٢٠"، وفقًا لتقرير على السلسلة من غلاسنود.

فبعد المعاناة من أكبر انخفاض شهري في سعر بيتكوين (BTC)، يتطلع المضاربون على الصعود الآن إلى العودة مع قدر كبير من الدعم الذي يتشكل بالقرب من مستوى ٣٧٠٠٠ دولار، وخلال الساعة الماضية، ارتفع سعر بيتكوين مرة أخرى إلى مستوى ٤٠ ألف دولار.

تراجع سعر بيتكوين. المصدر: غلاسنود

كان الاستسلام الذي شهدناه الأسبوع الماضي "واحدًا من كتب التاريخ"، حيث أظهرت بيانات من غلاسنود أن حجم الخسائر المحققة على السلسلة "تجاوز جميع أحداث الاستسلام السابقة" مع ارتفاع جديد على الإطلاق بلغ ٤,٥٣ مليارات دولار في الخسائر المسجلة في مايو ١٩ و١٤,٢ مليار دولار للأسبوع ككل.

خسارة بيتكوين المسجلة. المصدر: غلاسنود

كانت الخسائر الصافية على السلسلة البالغة ٢,٥٦ مليار دولار والتي شوهدت يوم ١٩ مايو أكبر بنسبة ١٨٥٪ من عمليات البيع أثناء جائحة كوفيد-١٩ في مارس ٢٠٢٠، حيث تشير البيانات إلى ما يلي:

"لقد فوجئ جزء كبير من السوق بهذا الحدث."

ومع ذلك، لم يفاجأ جميع المتداولين بهذه الخطوة، حيث تمكن حاملو بيتكوين الذين يمتلكون عملات من ١ إلى ٣ سنوات من إنفاق عملاتهم في وقت مبكر من الدورة، "ومن المحتمل أن يتم تدوير رأس المال لالتقاط أداء تفوق سعر إيثريوم في ذلك الوقت." ثم توقفت هذه الكيانات عن البيع أثناء الاستسلام، بينما شوهدت الأيدي الجديدة تبيع بذعر أثناء اندفاعها للخروج.

وبشكل عام، أدى "حدث الاستسلام التاريخي" في الأسبوع الماضي إلى تسجيل ما يقرب من ٩٪ إلى ٩.٥٪ من القيمة السوقية الحالية كخسائر غير محققة، وهي في الواقع صغيرة جدًا مقارنة بالخسائر السابقة التي شوهدت في مارس ٢٠٢٠ ونوفمبر ٢٠١٨.

الخسارة النسبية غير المحققة لبيتكوين. المصدر: غلاسنود

تحمّل المحتفزون بالعملات على المدى القصير العبء الأكبر لتراجع السوق و "يحتفظون حاليًا بخسارة إجمالية غير محققة تبلغ -٣٣,٨٪ من القيمة السوقية على عملاتهم".

ارتداد العملات البديلة التي تعرضت لضربة قوية

كان تحول السعر يوم ٢٤ مايو مشهدًا مرحبًا به لسوق العملات البديلة، والذي تضرر بشدة بشكل خاص خلال عمليات البيع في الأسبوع الماضي.

وكان أحد أكبر الرابحين في اليوم هو توكن MATIC من بوليغون، والذي لا يزال يحظى باهتمام إضافي من مجتمع العملات المشفرة حيث ظهر كحل الطبقة الثانية المفضل لشبكة إيثريوم.

وقد أدى التركيز الإضافي إلى زيادة بنسبة ١٠٠٪ في سعر MATIC يوم ٢٤ مايو من أدنى مستوى عند ٠,٨٣٧ دولار يوم ٢٣ مايو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ١,٦٧ دولار، في حين شهد توكن MKR أيضًا ارتفاع سعره بأكثر من ١٠٠٪ إلى أعلى مستوى له عند ٤١٧٤ دولارًا.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

نتج عن تحول السوق يوم ٢٤ مايو أيضًا زيادة بنسبة ٣٠٪ في سعر إيثريوم (ETH) إلى مستوى الدعم البالغ ٢٥٠٠ دولار، في حين تمكنت باينانس كوين (BNB) من تحقيق مكاسب بنسبة ٣٩٪ ويتم تداولها الآن بالقرب من ٣٢٠ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٦٨ تريليون دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٤٤,٢٪.

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