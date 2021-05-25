إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة يكتسب ٤٠٠ مليار دولار حيث تقود توكنات التمويل اللامركزي الانتعاش

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - عادت العملات البديلة والتمويل اللامركزي إلى الحياة يوم ٢٤ مايو بعد أن شهدت بعض توكنات التمويل اللامركزي زيادة في أسعارها بأكثر من ٦٠٪ حيث دفع المضاربون على صعود بيتكوين سعر العملة إلى مستوى ٣٨٠٠٠ دولار.

ويصف بعض المحللين هذه الخطوة بأنها "ارتداد قطة ميتة"ولكن على الرغم من هذه المخاوف، فإن الارتداد في الأسعار الذي شوهد في جميع أنحاء السوق من المحتمل أن يكون مشهدًا مرحبًا به بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة الذين عانوا من حدث الاستسلام التاريخي في الأسبوع الماضي والذي شهد سحب ما يقرب من ١,٣ تريليون دولار في القيمة من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

شوهد أكبر أداء للارتداد من بين أفضل ٢٠٠ عملة في حل بوليغون (MATIC) من الطبقة الثانية لإيثريوم (ETH)، والذي ظهر كحل رائد في السوق في الأسابيع الأخيرة.

كانت توكنات التمويل اللامركزي (DeFi) أيضًا في طليعة العودة، حيث ارتفع سعر ميكر (MKR) بنسبة ٩١٪ بين عشية وضحاها ليتم تداوله فوق ٤٠٠٠ دولار بينما ارتفع واي إيرن.فاينانس (YFI) بنسبة ٧٢٪ ويتم تداوله الآن بالقرب من مستوى ٤٨٠٠٠ دولار.

من بين الرابحين البارزين الآخرين في توكنات التمويل اللامركزي جاءت يونيسواب (UNI) وآيف (AAVE)، والتي شهدت زيادة في قيمها الرمزية بأكثر من ٥٠٪ و٦٢٪ مكاسب سعرية لبيكري توكن (BAKE) القائمة على باينانس سمارت تشين والتي يتم تداولها الآن فوق ٣,٣٠ دولارات.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة. المصدر: كوين ماركت كاب

أضاف تحول يوم الاثنين ما يقرب من ٤٠٠ مليار دولار في القيمة إلى إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة والتي تبلغ الآن ١,٦١٥ تريليون دولار مع معدل هيمنة بيتكوين حاليًا يبلغ ٤٤٪.

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