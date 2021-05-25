كوين بيز توظف مستشار البيت الأبيض السابق لدور سياسي جديد

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - عينت بورصة كوين للعملات المشفرة في الولايات المتحدة فاريار شيرزاد لشغل منصب كبير مسؤولي السياسات في الشركة، مما يشير إلى التزامها المستمر بتلبية المشهد التنظيمي المتطور الذي يحكم الأصول الرقمية.

ومن خلال الانضمام إلى كوين بيز، ترك شيرزاد منصبًا شغله لمدة ١٥ عامًا كرئيس مشارك عالمي لمكتب الشؤون الحكومية في غولدمان ساكس، حيث "لعب دورًا رائدًا في إدارة العلاقات الحكومية للشركة واستراتيجية السياسة العامة"، وفقًا لما قالته البورصة في آخر منشور مدونة يوم الاثنين.

وفي وصفها لدور كبير مسؤولي السياسة الجديد، قالت كوين بيز:

"[...] سيعمل فاريار مع المشرعين والمنظمين وخبراء السياسة الآخرين لتحقيق الإمكانات الكاملة للعملات المشفرة لتغذية نظام مالي أكثر إنصافًا إلى جانب خلق فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي والابتكار."

قبل انضمامه إلى بنك غولدمان ساكس، كان شيرزاد عضوًا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض وعمل أيضًا مستشارًا للأمن القومي للشؤون الاقتصادية الدولية. كما عمل أيضًا في وزارة التجارة الأمريكية وعمل مستشارًا تجاريًا دوليًا للجنة المالية بمجلس الشيوخ.

تصدرت كوين بيز عناوين الصحف في إبريل بعد أن أصبحت أول بورصة للعملات المشفرة يتم تداولها علنًا في الولايات المتحدة. وقد وصف المحللون إدراج كوين بيز العام بأنه لحظة فاصلة للصناعة مع استمرار نمو الاعتراف السائد بالأصول الرقمية.