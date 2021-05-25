كاردانو تشهد أكبر تدفقات أسبوعية من مديري المؤسسات - كوين شيرز

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - ارتفعت التدفقات المؤسسية إلى منتجات استثمار كاردانو (ADA) بشكل حاد الأسبوع الماضي حتى مع تراجع الاهتمام بعملة بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، مما يسلط الضوء على نمو أصول إثبات الحصة وسط الموجة الأخيرة من إثارة الشكوك البيئية في الأسواق.

حيث اشترى مديرو الاستثمار المؤسسي ما قيمته ١٠ ملايين دولار من منتجات كاردانو للأسبوع المنتهي يوم ٢٤ مايو، وفقًا لكوين شيرز. وقد جذبت صناديق استثمار كاردانو رأس مال أكثر من أي أصل رقمي آخر.

وبالمقارنة، شهدت صناديق بيتكوين تدفقات خارجية بقيمة ١١٠,٩ ملايين دولار خلال نفس الأسبوع. وقد بلغ إجمالي التدفقات الخارجة من الأثير ١٢,٦ مليون دولار.

وقالت كوين شيرز إن المستثمرين ضخوا ٥,٥ ملايين دولار في صناديق بولكادوت و٧,١ ملايين دولار في منتجات استثمارية متعددة الأصول.

في العام حتى تاريخه، جذبت منتجات كاردانو الاستثمارية ٢٤ مليون دولار من الأصول المؤسسية مقارنة بـ ٤,١٣ مليارات دولار لبيتكوين و٩٢٤ مليون دولار لإيثريوم.

عزت كوين شيرز إلى الارتداد البيئي ضد بيتكوين بسبب التحول المفاجئ نحو العملات المشفرة لإثبات الحصة مثل كاردانو. وأوضح مدير الصندوق:

"شهدت كاردانو أكبر تدفقات داخلة بقيمة ١٠ ملايين دولار أمريكي، والتي قد تمثل اختيار المستثمرين النشط لإثبات عملات الأسهم على أساس الاعتبارات البيئية."

أدى الانهيار المفاجئ لعملة بيتكوين إلى أقل من ٣٠ ألف دولار الأسبوع الماضي إلى موجة مد وجزر من البيع في السوق، حيث قامت إيثريوم وكاردانو وكل العملات الرقمية الرئيسية الأخرى بتسجيل قيعان محلية جديدة. حسبما لاحظت كوين شيرز، ارتفعت أحجام بيتكوين في البورصات إلى ١٥٥ مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق. بدت الأسواق وكأنها في وضع الاسترداد يوم الاثنين، على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان القاع.

كانت كاردانو من بين أفضل العملات المشفرة أداءً قبل هبوط السوق الأسبوع الماضي. وقد حققت العملة المشفرة ارتفاعات متتالية حيث ارتفعت متجاوزةً ٢,٠٠ دولار في طريقها إلى ارتفاعات جديدة أقرب إلى ٢,٤٠ دولار.

وقد ارتفعت كاردانو بنسبة ٣٣,٥٪ إلى ١,٥٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة بإجمالي قيمة سوقية قدرها ٤٧,٩ مليار دولار.