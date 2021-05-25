مجلس تعدين بيتكوين ينشأ بعد اجتماع مع مايكل سايلور وإيلون ماسك

تام شمس - الثلاثاء 25 مايو 2021 07:04 مساءً - يبدو أن صناعة تعدين بيتكوين في أمريكا الشمالية تتجه نحو استدامة بيئية أكبر بعد أن توسط الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، في اجتماع ناجح بين إيلون ماسك والعديد من قادة الصناعة.

وقد كشف كل من سايلور وماسك يوم الاثنين أن مجلس تعدين بيتكوين قد تم إنشاؤه بعد المحادثات رفيعة المستوى. يتكون المجلس من العديد من قادة الصناعة، بما في ذلك أرغوس بلوكتشين وبلوكاب وغالاكسي ديجيتال وهايف بلوكتشين وهات إيت ماينينغ وماراثون ديجيتال وريوت بلوكتشين. وقد اتفقوا جميعًا على "تعزيز شفافية استخدام الطاقة [و] تسريع مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء العالم"، هكذا غرد سايلور بعد ظهر يوم الاثنين.

وأضاف ماسك: "تحدثتُ مع القائمين بتعدين بيتكوين في أمريكا الشمالية. وقد التزموا بنشر الاستخدام المتجدد الحالي والمخطط له وأن يطلبوا من المعدّنين القيام بذلك. وهو أمر واعد على الأرجح".

يبدو أن سعر بيتكوين قد ارتفع بشكل حاد بعد انتشار الإعلان. وقد وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٣٩٩٦٠,٠٠ دولارًا، مما أدى إلى بناء مكاسب سابقة.