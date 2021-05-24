ما هو تشيليز Chiliz وكيفية شراء وتداول عملة CHZ

صناعة التشفير لا تقف، أصبحت واقع مهم في الصناعة الرقمية والتكنولوجيات المالية، والعديد من المجالات الأخرى، فالبيتكوين والبلوكشين أعطوا الخطوات الأولى لظهور الإف العملات المشفرة من أجل أن تكون حل مالي لكل شيء يمكن تداوله في العالم. عملة CHZ أحد العملات التي تعد محرك أساسي لمشروع رياضي معتمد على تكنولوجيا البلوكشين يسمى تشيليز Chiliz، هذا المشروع عملته في تحرك مستمر كل يوم وتعد عملة واعدة في اقتصاد التشفير لهذا قررنا أن نكتب عليهما هذا الموضوع المفصل عن مشروع تشيليز Chiliz وعملة CHZ المشفرة.

تُستخدم العملة المشفرة Chiliz (CHZ) على المنصة أو الشبكة التي تحمل الاسم نفسه ، وهي مصممة لمحبي الرياضة والرياضات الإلكترونية. من خلال الاستثمار في الرموز ، سيكونون قادرين ليس فقط على الوصول إلى فريقهم المفضل ، ولكن أيضًا للتأثير على القرارات المهمة في الفريق. أي أن المشجع العادي في هذه الحالة لم يعد متفرجًا صامتًا ، ولكن يمكنه التصويت لهذا الحدث أو ذاك ، والمشاركة في حياة الفريق.

يوفر Chiliz للمنظمات والمؤسسات الرياضية والترفيهية أدوات قائمة على Blockchain لمساعدتهم على جذب جماهيرهم وتحقيق الدخل منها.

يتم التصويت على منصة Socios.com ، حيث يتم عادةً تقديم قائمة المباراة ، قرار شراء أو بيع لاعب ، للتصويت. تعمل المنصة مع العديد من فرق كرة القدم والرياضات الإلكترونية الكبرى. في الوقت نفسه ، بفضل استخدام Blockchain ، يكون التصويت عادلاً ومستقلاً. قام مطورو Chiliz بعمل ذلك بحيث لا يمكن لأي شخص التأثير بشكل مستقل على نتيجة التصويت ، بغض النظر عن عدد الرموز المميزة التي بحوزته.

ميزات تشيليز Chiliz

تم تصميم صناعة الرياضة والرياضات الإلكترونية الحديثة بحيث لا يكون للجماهير أي تأثير على تطوير فريقهم المفضل. في الواقع ، الاتصال من طرف واحد ، فالمشجعون يشاهدون فقط أداء النادي. الحد الأقصى هو المشاركة السلبية في حياة الفريق عن طريق شراء الهدايا التذكارية والتذاكر وإظهار الدعم بطرق أخرى.

تهدف منصة سوسيوس إلى ترميز حقوق التصويت لكل معجب. من خلالها ، ستتمكن القاعدة الضخمة من مشجعي يوفنتوس أو أي فريق من التصويت على أهم القرارات في النادي. تضمن Blockchain عدالة هذا التصويت بنسبة 100%. الأمر نفسه ينطبق على الرياضات الإلكترونية.

كانت الفكرة مبدأ تم تنفيذه في بعض أندية كرة القدم. في برشلونة وريال مدريد ، تأثير الجماهير قوي ، ومن بين الأندية الصغرى هناك أمثلة عندما يكون مجتمع المشجعين مسؤولاً بالكامل تقريبًا عن وجود المجموعة.

أما بالنسبة للمطورين أنفسهم ، فإن المشروع هو تابع لمجموعة Mediarex المالطية. تم إنشاء هذه الشركة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهي جزء من Enterprise Ethereum Alliance .

خلال فترة وجوده ، تمكن تشيليز من جذب يوفنتوس وباريس سان جيرمان وأندية كرة القدم الأخرى من بطولات الدوري إلى جانبها. نلاحظ أيضًا أن بورصة بايننس استثمرت مباشرةً في Chiliz وهي حجة قوية لصالح جدية المشروع. تم تشغيل Chiliz بواسطة العديد من المنشورات الرياضية ، حتى قبل وجود Blockchain. هذا يتحدث عن أهمية وشعبية عملة CHZ بين مجتمع المعجبين.

ما هي المشاكل التي يحلها مشروع تشيليز؟

نشأت فكرة المشروع في عام 2016 ، لكن المرحلة النشطة لتطوير المنتج بدأت في أوائل عام 2018. جمع الفريق 66 مليون دولار من خلال اكتتاب خاص ، يستخدم الكثير منها لتمويل إنشاء أول تطبيق سوسيوس في العالم.

تشيليز Chiliz

في سياق الاقتصاد المحتمل للرياضات الإلكترونية ، ولا سيما الترفيه الرياضي ، فإن الصعوبات في إدارة الفرق والنوادي أمر لا مفر منه.

طرح فريق المشروع الأسئلة التالية لحلها:

السيطرة على الحشود بحيث يواجه المشجعون صعوبة.

لا يسمح للجماهير بالتصويت على آرائهم في المناصب الإدارية بالنادي.

انتخابات الأندية الداخلية غير شفافة وموثوق بها.

مركزية منصة الرياضات الإلكترونية الحالية.

يتمتع فريق التطوير بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تطوير الويب والمنصة. بما في ذلك حلول الدفع والألعاب. استخدم الفريق أيضًا آلية إجماع إثبات السلطة (PoA) في مجال الرياضة.

بعض ميزات هذا الحل:

سيصوت المشجعون بنشاط على قرارات الإدارة لفريقهم المفضل.

ستكون الانتخابات علنية وشفافة.

تم تبسيط السيطرة على الحشود.

تصبح المعاملات أكثر أمانًا وفعالية.

ستصدر جميع فرق الرياضات الإلكترونية التي تعمل على منصة Chiliz عددًا محدودًا من الرموز المميزة للأصوات. سيستخدم المعجبون Chiliz لإجراء معاملات لشراء رموز التصويت. بمجرد أن يصبح رمز الأصوات متاحًا ، يمكن للمستخدمين استخدامه للتصويت على قضايا الحوكمة ، وانتخاب مجلس إدارة لناديهم المفضل.

كيف تعمل منصة سوسيوس Socios.com

تم إنشاء منصة سوسيوس من الألف إلى الياء على البنية التحتية لـ Chiliz Blockchain وتستخدم CHZ كعملة حصرية للمنصة. يشتري موقع Socios.com علامات تجارية ورموزًا من بعض أكبر وأشهر الفرق الرياضية في العالم ، بما في ذلك نادي برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان و أيس روما و Galatasaray و Atlético de Madrid و OG و CAI و رياضات UFC.

تسمح الرموز التي تم شراؤها من Socios.com للمستخدمين بالتأثير على فرقهم من خلال التصويت الشعبي والتأهل للحصول على جوائز الفريق والاعتراف القائم على المشاركة. يتم توفير جميع الرموز باستخدام سلسلة Chiliz Blockchain ، ويتم إجراء جميع عمليات التصويت داخل النظام الأساسي كسلسلة من العقود الذكية التي تمر عبر سلسلة بلوكشين تشيلز.

العملة المشفرة CHZ هي نوع من “الوقود” بفضل النظام الأساسي الذي سيعمل. أعلن بالفعل عن شراكات مع أندية مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان وعدد من الأندية الصغيرة.

يمكن تمثيل مخطط التفاعل بين الأندية والمشجعين على النحو التالي:

يتم تحديد النادي مسبقًا وفقًا لجزء من القرارات التي يمكن أن يتخذها مجتمع المعجبين.

يتم نقل بعض السلطة إلى المشجعين للفريق.

تقوم منصة Socios.com بإنشاء عدد معين مما يسمى رموز المعجبين Fun Token.

يشتري المعجبون تلك الرموز ويصوتون من خلال منصة Socios.com.

كلما زاد عدد رموز المعجبين التي يمتلكها الشخص ، زادت أهمية تصويتهم.

يبدأ جميع أعضاء منصة Socios.com بكمية محددة مسبقًا من رموز المعجبين. يقوم المعجبون بتبادل عملة CHZ مقابل رموز المعجبين والتصويت ، ويتم عد أصواتهم من خلال سلسلة من العقود الذكية ، ويتم تسجيل النتيجة في السلسلة الجانبية المعروفة ب البلوكشين الفرعية. في الوقت نفسه ، سيتم بيع الرموز المميزة للمشجعين بسعر ثابت على أساس من يأتي أولاً يُخدم أولاً – وهذا ضمان لتوزيع نزيه وغير متحيز لحقوق التصويت. هذه التقنية مناسبة لجميع أعضاء Socios.com.

هناك حماية ضد الاحتكار. لا يمكن لمستخدم واحد شراء عدد غير محدود من رموز المشجعين ، لذلك لا يمكن لأي شخص أو منظمة السيطرة على النادي من خلال Socios.com. يمكن لمالك حتى رمز واحد من رموز المعجبين Fun Token الوصول إلى منصة التداول في Socios.com. هنا يمكنك المضاربة على رموز المعجبين ، وطرحها للبيع بأي سعر.

منصة تشيليز للتبادل و التداول Chiliz Exhange

استخدم المطورون نفس المبدأ كما في الأسواق المالية. يرى المشترون فقط رموز المعجبين المعروضة للبيع بأقل سعر. فقط بعد تحديد السيولة عند هذا المستوى ، سيصبح العرض التالي بالقيمة متاحًا.

إذا ، على سبيل المثال ، تم طرح 100 رمز المعجبين للبيع بسعر 50 CHZ و 40 CHZ و 20 CHZ. ثم في البداية سيكون العرض بسعر 20 CHZ فقط مرئيًا ، وعندما يتم استردادها ، سيكون العرض عند 40 CHZ مرئيًا وما إلى ذلك.

يستخدم المشروع نوعين من البلوكشين:

بلوكشين مبنية على الاثريوم Ethereum Blockchain – يتم تسجيل جميع المعاملات المتعلقة برموز CHZ فيه.

سلسلة جانبية تم إنشاؤها لمنصة سوسيوس حيث تتم كتابة نتائج التصويت ، أي المعاملات المتعلقة برموز المعجبين.

يوفر موقع Socios.com عمولات صغيرة للمعاملات التي لا تتعلق مباشرة بالتصويت. أي ، على سبيل المثال ، ستكون هناك عمولة عند بيع رموز المعجبين ، ولكن ليس عند التصويت.

عملة و بلوكشين Chiliz

تم بناء عملة تشيليز المشفرة على بلوكشين إيثريوم وفقًا لمعيار ERC-20. لا يمكن دفع جميع الخدمات والرسوم على المنصة إلا باستخدام رموز CHZ المتوافقة مع ERC-20.

رموز التصويت و تشيليز

بشكل عام ، من حيث الوظائف ، ستعمل منصة ChiliZ كجسر لتبادل الرموز المميزة ل Chiliz و رموز التصويت للمشجعين. يستخدم بلوكشين Chiliz سلاسل جانبية لإصدار الرموز المميزة للتصويت. يتم إصدار رمز التصويت وتوزيعه على المعجبين منصات مخصصة لذلك.

سيعمل كل فريق من فرق الرياضات الإلكترونية على منصة ChiliZ بمثابة عقد ذكي لامركزي DAO لهذه البلوكشين. باستخدام هذا النموذج ، يمكن لفرق الرياضات الإلكترونية وضع قواعدها الخاصة واستطلاع رأي المشجعين الذين لديهم رمز مميز. التصويت سيكون مفتوح للجمهور ويمكن التحقق منها في هذه السلاسل.

هذا يضمن أن منصة Chiliz والمؤسسات التي تديرها لا يمكنها التلاعب بنتائج التصويت أو تجاهل رأي قاعدة المعجبين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام السلسلة الجانبية إلى تقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير من خلال استخدام آلية إجماع إثبات السلطة (PoA).

يعمل فريق Mediarex في مالطا منذ أكثر من 12 عامًا. إنها دولة عضو في المفوضية الأوروبية وتعمل بنشاط على بناء بنية تحتية تنظيمية وتقنية لدعم مبادرات العملة الرقمية المشفرة. لذلك ، يعمل الفريق في بيئة تنظيمية صديقة لـ Blockchain.

فريق المشروع

مع ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني مدفوعًا بالخدمات المالية وقطاعات التكنولوجيا المالية والألعاب ، تأمل مالطا في دعم blockchain المحلية كاستثمار طويل الأجل في نموها الاقتصادي وتطورها.

مؤسسوا تشليز Chiliz

الكسندر دريفوس – المدير التنفيذي. 22 عامًا من الخبرة كرائد أعمال متسلسل في العالم الرقمي ، بناء الفضاء. كان رائدًا في مجال أدلة السفر التفاعلية على الويب في أواخر التسعينيات مع Webcity ، المؤسس المشارك لـ Winamax (أكبر لعبة بوكر على الإنترنت في فرنسا) و Chilipoker. و هو المؤسس لشركة Mediarex.

Thibaut Pelletier – كبير التقنيين. 13 عامًا من الخبرة في تطوير تطبيقات الألعاب والوسائط الرقمية. لقد كان كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنصة برمجيات Chiligaming ، التي تم إنشاؤها بواسطة B2C للدفع.

شركة Mediarex Enterprises Ltd تضم فريقًا متعدد الجنسيات من المبدعين والمطورين والمتخصصين في صناعة الألعاب. يتكون الفريق من أكثر من 20 شخصًا من ذوي الخبرة في بيئة Blockchain.

يمثل مساهمو Mediarex قطاعًا متنوعًا من قادة الأعمال والاستثمار ، مع مؤسسات آسيوية رفيعة المستوى ووسائل إعلام.

سعر العملة المشفرة Chiliz (CHZ) تداولها حركتها

سعر العملة في تحرك دائم، و لا يمكن تحديد السعر في هذا الموضوع بناءا على الوقت التي تقرأ فيه هذا المقال، لهذا يمكنك الإطلاع على تحركات السعر عبر منصة CoinMarketCap، و في حالة كنت تقرأ هذا الموضوع عند نشره فالعملة ارتفعت بشكل سريع في سنة 2021 و هذا رسم بياني يوضح ذلك.

كيف يمكن شراء، بيع و تداول عملة CHZ

ليس بالأمر الصعب شراء عملة مشفرة إن كنت تملك عملة البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى في محظة او منصة تداول العملات المشفرة، و إنت كنت جديد في سوق التشفير، هذا الموضوع سيشرح لك كيفية انشاء حساب تداول العملات المشفرة عبر Binance: شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان. هذا الموضوع يشرح لك كيفية شراء العملة المشفرة ببطاقة بنكية : شراء البيتكوين والعملات المشفرة ببطاقة بنكية عبر Binance . موضوع اخر يشرح لك كيفية انشاء حساب و شراء عملة مشفرة بأي وسيلة مناسبة لك عبر تطبيق بينانس Binance : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت .

وبعد ان تنشئ حسابك في Binance و تملك عملة مشفرة فيه، هكذا يمكنك تداول بيع و شراء عملة Chz.

أختر زوج التداول، حسب ما تملك من العملة التي تمكنك من شراء Chz، في حالة لديك عملة غير ما هو متوفر، حولها الى عملة قابلة للتداول بعملة تشيليز، بنفس العملة، و هذا رابط يأخدك الى زوج CHZ/USDT مباشرة.

بعدها حدد القيمة التي تريد شرائها، أما يسعر السوق، اي عبر اختيار Market، او بسعر أن تحدد للشراء من خلال Limit، غير ـن هذه الأخيرة ستتحقق لك عملية الشراء أو البيع عند وصول سعر السوق الى ذلك المبلغ، حينها ستجد عملة Chz في محفظتك Spot.

مخطط عملة Chiliz

مخطط العملة المشفرة Chiliz جذاب بما يكفي للمستثمرين. في حين أن معظم العملات المشفرة الجديدة تنخفض بسرعة ، يضيف المشروع بشكل دوري قيمة كبيرة. تتزايد شعبية العملة المشفرة دائمًا قبل الأحداث الرياضية المهمة.

إذا كنت مستعدًا لشراء CHZ ، فإن امتلاك خزنة رمزية آمنة هو جزء أساسي من الحفاظ على أمان الرموز الخاصة بك. نوصي باستخدام Trust Wallet ، وهي آمنة وهي المحفظة الرسمية لبورصة Binance.