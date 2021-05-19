منغوليا الداخلية تنشئ خطًا ساخنًا للإبلاغ عن القائمين بتعدين العملات المشفرة المشتبه بهم

تام شمس - الأربعاء 19 مايو 2021 02:55 مساءً - أبلغ إعلان جديد صادر عن لجنة التنمية والإصلاح (DRC) لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، الجمهور أن لديهم الآن طريقة مباشرة للإبلاغ عن أي عمليات عملات مشفرة بعيدة في المنطقة.

وحسبما ورد سابقًا، كانت منغوليا الداخلية في يوم من الأيام موطنًا لشبكة واسعة من مشغلي تعدين العملات المشفرة، والذين شكلوا مجتمعين ٧,٧١٪ من معدل هاش بيتكوين العالمي (BTC) بين سبتمبر ٢٠١٩ وأبريل ٢٠٢٠.

كجزء من أجندة بكين الاستباقية والطموحة بشكل متزايد للحد من انبعاثات الكربون، تدقق السلطات الصينية بشكل متزايد في منطقة منغوليا الداخلية الغنية بالفحم، حيث لا تزال الكهرباء الوفيرة والرخيصة تعتمد على الوقود الأحفوري. ووفقًا لتقرير غرين بيس الصادر في نهاية شهر مارس من هذا العام، اعتمدت منغوليا الداخلية أكبر قدر من السعة الجديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ مقارنة بأي جمهورية الكونغو الديمقراطية في الصين.

ويوضح إعلان اليوم أن السلطات الإقليمية تحاول تحويل المد على جبهة الطاقة، جزئيًا من خلال تعزيز حملتها على عمليات التعدين غير القانونية والمستهلكة للطاقة. سيوفر الخط الساخن المخصص للهاتف والبريد الإلكتروني وخدمة البريد للجمهور المحلي طريقة إبلاغ يمكنهم استخدامها لإبلاغ السلطات بأي نشاط تعدين مشتبه به في المنطقة.

ويشير الإعلان إلى أن الكيانات المشتبه بها قد تتنكر كمراكز بيانات وتتمتع بسياسات تفضيلية في الضرائب وأسعار الأراضي والكهرباء بينما تشارك بشكل غير قانوني في تعدين العملات المشفرة.