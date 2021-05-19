العملات البديلة تحقق مكاسب من رقمين حتى مع انخفاض سعر بيتكوين إلى ٤٢٥٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 19 مايو 2021 02:42 صباحاً - في ١٨ مايو، واجهت بيتكوين (BTC) وسوق العملات المشفرة بشكل عام جولة أخرى من البيع، حيث أثر الخوف وعدم اليقين والشك على معنويات المستثمرين بعد أن ذكرت رويترز ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي أن الصين ستحظر المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة.

ووفقًا لهذه التقارير، أصدرت الصين أيضًا تحذيرًا للعديد من الجمعيات التجارية الصينية بشأن مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن المضاربين على الصعود حاولوا دفع سعر بيتكوين مرة أخرى فوق مستوى المقاومة البالغ ٤٥٠٠٠ دولار يوم ١٨ مايو فقط ليعود السعر إلى ما دون ٤٣٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

في حين أن حالات بيتكوين قد تبدو سيئة بالنسبة للبعض، فإن العديد من التطورات الأساسية بما في ذلك، زيادة تدفقات بيتكوين الخارجة من كوين بيز، وهي أعلى بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، والكشف عن استخدام مايكروستراتيجي لهذا الانخفاض الأخير لشراء بيتكوين بقيمة ١٠ ملايين دولار أخرى، تشير إلى إمكانية المزيد من الاتجاه الصعودي لأعلى عملة مشفرة.

ربما يمكن تلخيص الطبيعة غير المستقرة لظروف السوق الحالية لبيتكوين بشكل أفضل في التغريدة التالية من محلل العملات المشفرة وشخصية تويتر ريكت كابيتال، والتي تسلط الضوء على أهمية الإغلاق اليومي القادم لبيتكوين.

العملات البديلة تعمل على التخلص من الاتجاه الهبوطي

على الرغم من هجوم التشكيك الكامل الذي تعرض له سوق العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة، فقد شهدت العديد من العملات البديلة ارتفاعًا في أسعارها على مدار اليومين الماضيين حيث يتناوب المتداولون من التوكنات ذات الأداء الضعيف إلى التوكنات التي تحولت إلى اتجاه صعودي.

يذهب الأداء المتميز لهذا الأسبوع إلى ماتيك، التوكن الأصلي لبوليغون، وهو حل سريع الارتفاع من الطبقة الثانية من إيثريوم والذي تحول إلى واحة للمتداولين الذين يبحثون عن رسوم أقل.

درجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر MATIC. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو، كانت ظروف السوق لـ MATIC مواتية لبعض الوقت، كما يتضح من درجة فورتكس™ الأخيرة البالغة ٩٩ يوم ١٥ مايو، والتي تم تسجيلها قبل ٥٠ ساعة تقريبًا من ارتفاع سعره بنسبة ٨٣٪ من ١,٤٧ دولار يوم ١٧ مايو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٢,٧٠ دولار يوم ١٨ مايو. حدثت هذه الخطوة حيث كان هناك ٦,٨٤ مليارات دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

كما شهد سينثيتيكس نتورك توكن (SNX) زيادة في حجم التداول يوم في ١٨ مايو مما رفع سعره بنسبة ٤٠٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢٥,٦٤ دولارًا، في حين ارتفع توكن XVS لمنصة التمويل اللامركزي من منصة باينانس سمارت تشين "فينوس" بنسبة ٦٣٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ١٤٣,٤١ دولارًا أمريكيًا.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

من بين الرابحين البارزين الآخرين لمكاسب مكوّنة من رقمين بنسبة ٤٠٪ جاء كلٌ من ARK وCELR من سيلر نتورك، بالإضافة إلى مكاسب بنسبة ٢٠٪ لآيف وهيليوم نتورك توكن (HNT).

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٠٧٦ تريليون دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٣٩,٤٪.

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