مايكروستراتيجي تشتري في الانخفاض وتحصل على عملة بيتكوين بقيمة ١٠ ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 08:54 مساءً - جمعت شركة استخبارات الأعمال "مايكروستراتيجي" ما قيمته ١٠ ملايين دولار أخرى من بيتكوين (BTC)، مما يشير إلى اقتناع الشركة الراسخ بالأصل الرقمي وسط انهيار الأسعار الأخير.

وقد اشترى المبلغ النقدي من مايكروستراتيجي ٢٢٩ عملة بيتكوين بمتوسط ​​سعر ٤٣٦٦٣ دولارًا، وأكدت الشركة يوم الثلاثاء في نموذج ٨-K مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جاء الاستحواذ بعد خمسة أيام فقط من شراء شركة استخبارات الأعمال ٢٧١ عملة بيتكوين بمتوسط ​​سعر ٥٥٣٨٧ دولارًا.

كما كشف الرئيس التنفيذي مايكل سايلور، وهو داعم صريح لبيتكوين، عن عملية الشراء على تويتر.

قامت مايكروستراتيجي بتجميع بيتكوين منذ الصيف الماضي حتى أنها وصلت إلى زيادة الديون لتمويل مشتريات إضافية. تمتلك الشركة الآن ٩٢٠٧٩ بيتكوين في دفاترها، وهو ما يعادل ٢,٢٥١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

فيما يتعلق بحيتان الشركات، لا توجد شركة أخرى مطروحة للتداول العام تقترب من مطابقة لعبة بيتكوين الخاصة بمايكروستراتيجي. حيث تمتلك الشركة ٤,٣٨٪ من إجمالي المعروض المتداول من بيتكوين، وفقًا لأحدث أرقام الصناعة.

تم تصحيح سعر بيتكوين ما يقرب من ٢٣٪ خلال الأيام السبعة الماضية، مما أعاد قيمتها إلى حوالي ٤٣٠٠٠ دولار. وقد تعرضت العملة الرقمية الرائدة للضغط من التقاء العناوين السلبية والمؤشرات الفنية التي تشير إلى أننا قد نكون وصلنا إلى قمة محلية عند ٦٤٠٠٠ دولار في الشهر الماضي.