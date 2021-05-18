منصة التمويل اللامركزي ديفرسي فاي القائمة على إيثريوم تجمع ٥ ملايين دولار من الاستثمارات الاستراتيجية

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 08:54 مساءً - حصلت ديفرسي فاي، وهي منصة تمويل لامركزي قائمة على الطبقة الثانية من إيثريوم، على ٥ ملايين دولار من الاستثمارات الإستراتيجية من بعض أكبر شركات رأس المال الاستثماري في العملات المشفرة، مما يرسل إشارة قوية بأن الطلب على فرص التمويل اللامركزي لا يزال قويًا.

وتعتزم ديفرسي فاي جعل تداول التمويل اللامركزي أكثر سهولة، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار والتداول وإرسال التوكنات دون الحاجة إلى دفع رسوم الغاز. أعلنت المنصة عن توكن الحوكمة DVF الخاص بها يوم ٢٥ مارس بإمداد ثابت يبلغ ١٠٠ مليون. أعيد إطلاق البورصة اللامركزية باسم ديفرسي فاي ٢.٠ في يونيو ٢٠٢٠، مع دمج تقنية التحجيم من الطبقة الثانية ستاركوير kSTARK.

وقد وصف ويل هاربورن، المؤسس المشارك لشركة ديفرسي فاي، أهمية توسيع الطبقة الثانية في إيثريوم:

"يعد توسيع الطبقة الثانية أمرًا ضروريًا لخارطة طريق إيثريوم. ونحن بصدد إنشاء مركز للاستثمار ومبادلة وإرسال وإقراض التوكنات دون احتكاك وتكلفة الطبقة ١. ونظرًا لأن المزيد من المستخدمين يشاركون، نرى أن عمليات التكامل مع البورصات المركزية مهمة لتقليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الطبقة ٢ من التمويل اللامركزي."

كذلك قال سانتياغو سانتوس، الشريك في بارا فاي كابيتال: "تقدم ديفرسي فاي تجربة تداول التمويل اللامركزي عالية الأداء دون دفع رسوم غاز عالية". "تخرج إيثريوم والتمويل اللامركزي من زمن الاتصال الهاتفي إلى النطاق العريض مع حلول الطبقة ٢ هذا العام وديفرسي فاي هي في طليعة هذا التحول الذي، في النهاية، يدرك الوعد بأن التمويل اللامركزي سوف يأكل التمويل المركزي: لأنه أسرع وأفضل وأرخص."

استمر ازدهار التمويل اللامركزي حتى مع انخفاض أسواق العملات المشفرة الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي وقت كتابة هذه المقالة، أبلغت معظم توكنات التمويل اللامركزي عن مكاسب خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.