كوين بيز ستجمع ١,٢٥ مليار دولار عبر سندات الدين للمستثمرين المؤسسيين

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 02:55 مساءً - تسعى بورصة كوين بيز للعملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة إلى جمع ١,٢٥ مليار دولار من الأموال من خلال عرض خاص مقترح للمشترين المؤسسيين.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ١٧ مايو، سيكون الطرح في شكل سندات كبيرة قابلة للتحويل مستحقة عام ٢٠٢٦، وهي متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين الذين يديرون ما لا يقل عن ١٠٠ مليون دولار من الأوراق المالية الصادرة عن شركات أخرى. يتم تعريف هؤلاء المستثمرين على هذا النحو وفقًا للمادة ١٤٤(أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

السند الكبير القابل للتحويل هو سند دين يمنح حامله الحق في الحصول على دفعة من مدفوعات الفائدة. وقد حددت كوين بيز الشروط المحددة لعرضها:

"تتوقع كوين بيز أيضًا منح المشترين الأوائل للأوراق النقدية خيارًا لمدة ٣٠ يومًا لشراء ما يصل إلى ١٨٧,٥ مليون دولار إضافية من المبلغ الأساسي من الأوراق النقدية فقط لتغطية التخصيصات الزائدة. ستكون الأوراق النقدية التزامات كبيرة وغير مضمونة من كوين بيز، وستتراكم فائدتها مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي في شكل متأخرات وستستحق في ١ يونيو ٢٠٢٦، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق. ستكون الأوراق النقدية قابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم كوين بيز العادية من الفئة أ، أو مزيج منهما، وفقًا لاختيار كوين بيز."

ووفقًا للإعلان، سيتم تحديد الفائدة والتحويل الأولي بناءً على تسعير العرض. منذ أخبار العرض، استمرت الأسواق في الاستجابة بشكل سيئ لأسهم كوين بيز (COIN)، والتي انخفضت بالفعل إلى ٢٤٥ دولارًا بالتزامن مع انخفاض بنسبة ٣٥٪ في سعر بيتكوين (BTC).

يستمر ضعف أداء COIN على الرغم من نتائج الربع الأول الاستثنائية للبورصة، والتي تم إصدارها قبل أسبوع واحد من إدراج الشركة المباشر في بورصة ناسداك في منتصف أبريل. حيث ارتفع حجم التداول بنسبة ٢٧٦٪ مع عائدات ربع سنوية بلغت ١,٨ مليار دولار.