تقرير: العملات الرقمية المدعومة من الدولة يمكنها التأثير على الأنظمة المالية

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 02:55 مساءً - حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs، قد تشكل تهديدًا للأنظمة المالية إذا لم تتم إدارة المخاطر ذات الصلة.

وقد أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا يوم الاثنين بعنوان "العملات الرقمية للبنك المركزي: الفرص والمخاطر والتأثير"، والذي ناقش المفاضلات الرئيسية بين المخاطر والفوائد المرتبطة بعملات البنوك المركزية الرقمية.

وصرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الفوائد الرئيسية للعملات الرقمية للبنك المركزي للأفراد تكمن في قدرتها المحتملة على توسيع المدفوعات غير النقدية المدعومة من الحكومة في محاولة لمواكبة الرقمنة الأوسع للمجتمع. أكبر الأسباب لاستكشاف عملة رقمية لبنك مركزي وبعض الأسواق الناشئة هي فرصة التعامل مع غير المتعاملين مع البنوك وكذلك تقليل تكلفة وسرعة المدفوعات.

كما أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن بعض مؤيدي عملات البنوك المركزية يرون أن العملات الرقمية المدعومة من الدولة وسيلة لمواجهة تحديات تراجع استخدام النقد مع القطاع الخاص المنخرط بنشاط في المدفوعات الرقمية. وكتبت وكالة الائتمان أن "الاستخدام الواسع للعملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن يقوض سيطرة هؤلاء المزودين على البيانات المتعلقة بالمدفوعات ويحسن قدرة البنوك المركزية على تتبع بيانات المعاملات المالية، مما يساعد على منع الجرائم المالية".

ومع ذلك، قد يتم ردع الأشخاص عن استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية إذا كانوا يقدمون خصوصية أقل من النقد، أو يحدون بشدة من المبالغ المخزنة في المحافظ الإلكترونية، وفقًا لتصنيفات فيتش.

كذلك حذرت الشركة من أن الاعتماد واسع النطاق للعملات الرقمية للبنوك المركزية قد يكون معطلًا للأنظمة المالية إذا لم تدير السلطات مخاطر مثل الوساطة المالية الناجمة عن احتمال انتقال الأموال بسرعة إلى حسابات العملات الرقمية للبنوك المركزية من الودائع المصرفية. أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أيضًا إلى زيادة مخاطر الأمن السيبراني حيث "يتم إنشاء المزيد من نقاط الاتصال بين البنك المركزي والاقتصاد".