شركة يخوت فاخرة تقبل بيتكوين وتستضيف خدمات الهاتف المحمول والويب على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 02:55 مساءً - أعلنت شركة يخوت فاخرة أنها ستبدأ في قبول العملات المشفرة لخدماتها وتتوقع أن تشهد زيادة فورية بنسبة ٤٠٪ من مدفوعات بيتكوين (BTC) في العام الأول.

بالإضافة إلى قبول مدفوعات بيتكوين، أعلنت الشركة أيضًا أنها ستؤسس خدمات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها على تقنية بلوكتشين لأنها توفر أمانًا للمعاملات أكثر من أي نظام آخر.

وقد صرحت الشركة أنها تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة ٦,٥ ملايين دولار في العام المقبل، بشكل أساسي من خدمة تأجير اليخوت والتجارب المخصصة التي تستضيفها للعملاء.

يبدو أن شركة برايم إكسبيرينسز، التي شارك في تأسيسها شخصان كولومبيان تعمل في أمريكا الشمالية، قد حددت ميامي كمصدر محتمل للتعاون في المستقبل. وقد صرح رئيس الشركة، خوسيه ديفيد توبون، إن الشركة تجري بالفعل محادثات مع رئيس بلدية ميامي المؤيد للعملات المشفرة، فرانسيس سواريز، الذي دفع في السابق من أجل قوانين تقدمية للعملات المشفرة، واقترح مؤخرًا أن يكون مواطنو ميامي قادرين على تلقي رواتبهم بعملة بيتكوين.

وصرح توبون قائلًا: "مع هذا النوع من العملات تم فتح العديد من الأبواب، نجري حاليًا محادثات مع عمدة ميامي، المهتم بتوسيع عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في المدينة. قد تكون ميامي هي وادي السيليكون التالي حيث تتطلع معظم الشركات الكبيرة مثل تسلا وفيسبوك وغوغل لدخول المدينة".

نما نطاق الخدمات التي تختار قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع أكثر في السنوات الأخيرة. بمجرد أن أصبحت العملة المفضلة إلى حد كبير للخدمات المستندة إلى الويب، بدأت المزيد والمزيد من المؤسسات المادية في قبول العملات المشفرة مؤخرًا، بما في ذلك شركات العقارات ودور المزادات ومدارس الموسيقى وفرق البيسبول.