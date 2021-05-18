المؤسسات تتخلص من بيتكوين مع ارتفاع حجم صناديق إيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 08:41 صباحاً - كشف تقرير التدفقات النقدية للأصول الرقمية الأسبوعي الخاص بكوين شيرز أن الأسبوع الماضي شهد أكبر التدفقات النقدية لعملة بيتكوين في تاريخ التقرير حيث تسبب حساب إيلون ماسك على تويتر مرة أخرى في إحداث فوضى في أسواق العملات المشفرة.

حيث يشير تقرير ١٧ مايو إلى خروج ٩٨ مليون دولار من منتجات بيتكوين الاستثمارية الأسبوع الماضي، أي ما يعادل ٠,٢٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، أو AUM. وأشارت كوين شيرز إلى أنه "على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه يمثل أكبر تدفق تم تسجيله.

وسط ظروف السوق المضطربة لبيتكوين، يبدو أن المستثمرين المؤسسيين قد عززوا تجميعهم لإيثريوم والعملات المشفرة البديلة الأخرى، مع تحديد التقرير التدفقات الداخلة إلى منتجات الاستثمار في الأصول المشفرة بقيمة ٤٨ مليون دولار عند استبعاد بيتكوين.

وقد مثلت إيثريوم أكثر من نصف التدفقات إلى منتجات استثمار العملات البديلة بمبلغ ٢٧ مليون دولار. كما شهدت كاردانو وبولكادوت زيادة في التدفقات الوافدة بمقدار ٦ ملايين دولار و٣,٣ ملايين دولار على التوالي.

تلاحظ كوين شيرز أيضًا أن شهر مايو يتشكل ليكون أول شهر يفوق فيه حجم الاستثمار لمنتجات إيثريوم المؤسسية حجم الاستثمار في منتجات بيتكوين. وجاء في التقرير:

"تشير البيانات إلى أن المستثمرين قاموا بالتنويع من بيتكوين إلى منتجات استثمار العملات البديلة."

شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية صافي تدفق خارج قدره ٥٠ مليون دولار، وهو الأسبوع الأول الذي يسجل صافي تدفق خارجي منذ أكتوبر ٢٠٢٠.

يعكس التحول المؤسسي نحو إيثريوم والعملات البديلة الاتجاهات الحديثة في النظام الإيكولوجي الأوسع للأصول المشفرة، مع هبوط هيمنة بيتكوين على السوق إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بنسبة ٤٠٪ تقريبًا اعتبارًا من ١٧ مايو.