محفظة كوين بيز تضيف امتداد متصفح كروم

تام شمس - الثلاثاء 18 مايو 2021 02:49 صباحاً - أعلنت بورصة كوين بيز للعملات الرقمية عن امتداد متصفح جديد لمحفظتها الأصلية، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة أكبر بالتطبيقات اللامركزية والتمويل اللامركزي مباشرةً على أجهزتهم المكتبية.

حيث أعلنت الشركة يوم الإثنين أن امتداد متصفح محفظة كوين بيز واليت متاح الآن على غوغل كروم. وقد صرح رئيس كوين بيز واليت، سيد كويلو برابهو أن أكثر من مليون عميل لتطبيق كوين بيز واليت يتصلون بانتظام بتطبيقات مثل يونيسواب وكومباوند. وستعمل إضافة كروم الجديدة على تبسيط هذه العملية، وإزالة الحاجة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على أجهزتهم المحمولة في كل مرة يريدون الاتصال.

وأوضح كويلو برابهو:

"بدءًا من اليوم، نجعل من الأسهل بكثير الوصول إلى هذه التطبيقات اللامركزية واستخدامها على الكمبيوتر المكتبي باستخدام امتداد كوين بيز واليت. يسمح الامتداد الجديد بالوصول الفوري إلى التطبيقات اللامركزية على الكمبيوتر المكتبي - بعد ربط حساب المحفظة الخاص بك بالامتداد مرة واحدة، ويمكنك تصفح جميع التطبيقات اللامركزية بنقرة واحدة".

كما يدعم الامتداد الجديد المستخدمين الذين يتداولون في البورصات اللامركزية وجمع التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs. يتم أيضًا دعم التطبيقات اللامركزية مثل راريبل وأوبن سي وسوشي سواب وماتشا وسينثيتيك وآيف، من بين العديد من التطبيقات الأخرى.

كوين بيز هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث عالجت منصة كوين بيز برو ما يقرب من ١٠,٦ مليارات دولار من المعاملات في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات كوين غيكو.

أصبحت كوين بيز أيضًا أول بورصة رئيسية للعملات المشفرة يتم تقديم أسهمها للاكتتاب العام. حيث ضربت أسهم الشركة COIN بورصة ناسداك في منتصف أبريل. ومثل العديد من الأسهم الأخرى المدرجة حديثًا، شهدت COIN تقلبًا شديدًا في تاريخ تداولها القصير، بعد أن انخفضت مؤخرًا فقط إلى أقل من السعر المرجعي للإدراج المسبق البالغ ٢٥٠ دولارًا.