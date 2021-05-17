عدد المستخدمين النشطين في بوليغون ينمو بمقدار ٧٥٠٠٠ مع استمرار ازدهار التمويل اللامركزي

تام شمس - الاثنين 17 مايو 2021 11:55 مساءً - اجتذبت بوليغون، وهي منصة رائدة لتوسيع نطاق إيثريوم (ETH) وتطوير البنية التحتية، ٧٥٠٠٠ مستخدم جديد خلال الأيام السبعة الماضية، مما يبرز الطلب المتزايد على التطبيقات اللامركزية من الطبقة ٢.

وتُظهر البيانات، المقدمة من داب رادار، أن أفضل ٢٠ تطبيق لامركزي على بوليغون كانت مسؤولة عن الزيادة. وفي هذه الحالة، يشير المستخدمون الجدد إلى محافظ نشطة تتفاعل مع تطبيقات بوليغون اللامركزية. جلب تدفق المستخدمين الجدد ما يقرب من مليار دولار في الحجم.

وفي الأسابيع الأربعة الماضية، زاد عدد تطبيقات بوليغون اللامركزية التي تتبعها داب رادار إلى ٩٣ من ٦١. ستة وأربعون من هذه التطبيقات موجودة في مجال التمويل اللامركزي، أو DeFi. حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، ساعد نمو التمويل اللامركزي في زيادة حصة سوق العملات المشفرة من المعروض النقدي العالمي فوق ٢٪.

وقد وصف إيان كين، كبير المتخصصين في المحتوى والعلاقات الإعلامية في داب رادار، الطريقة التي يستخدم بها المطورون بوليغون:

"من المثير للاهتمام، نظرًا لأن معظم التطبيقات اللامركزية للتمويل اللامركزي مبنية على تصميم مفتوح المصدر، فإن مطوري تطبيقات بوليغون اللامركزية يقومون ببساطة بنسخ التطبيقات اللامركزية الشائعة على بوليغون وسلاسل أخرى مثل باينانس سمارت تشين وإيثريوم. ومن ثم إعادة تصميم علامتها التجارية، وإضافة بعض الميزات الجديدة، ودفعها إلى الخارج مع اختلاف رئيسي واحد".

كذلك يتدفق المزيد من المستخدمين إلى بوليغون لأنها تقدم "انتقالات أرخص وأسرع" من منافسيها المستندة إلى إيثريوم، وفقًا لكين.

احتلت بوليغون، المعروفة سابقًا باسم ماتيك، العديد من العناوين الجديرة بالملاحظة خلال الشهر الماضي. حيث تم إطلاق بروتوكول تمويل لامركزي باسم mStable على سلسلة بوليغون في أواخر أبريل، مما يوفر حالة استخدام أخرى للتمويل اللامركزي. وبشكل منفصل، أعلن مجمّع البورصات اللامركزية ون إنش نتورك مؤخرًا أنه توسع ليشمل بوليغون.

كذلك كان توكن بوليغون الأصلي، ماتيك، واحدًا من عدد قليل من العملات المشفرة التي سجلت مكاسب يوم الاثنين. حيث ارتفعت قيمة ماتيك بنسبة ٥,٧٪ خلال اليوم لتصل إلى ١,٦٦ دولار، بعد أن اكتسب التوكن أكثر من ٧١٪ في الأيام السبعة الماضية، وفقًا لكوين غيكو.