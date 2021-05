مشتري "التوكن غير القابل للإتلاف للتغريدة الأولى" الخاصة بجاك دورسي محتجزٌ في إيران

تام شمس - الاثنين 17 مايو 2021 11:55 مساءً - أفادت التقارير أن الشرطة الإلكترونية الإيرانية اعتقلت سينا ​​إستافي، الرئيس التنفيذي لشركة بريدج أوراكل، وفقًا لتغريدة مثبتة على حساب إستافي على تويتر.

وتنص الترجمة التقريبية للتغريدة على ما يلي:

"تم القبض على صاحب هذا الحساب بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي بأمر من المحكمة الخاصة للجرائم الاقتصادية. وستقدم السلطات القضائية الرسمية معلومات إضافية".

نفس التغريدة مثبتة أيضًا على الحساب الرسمي لبريدج أوراكل، وهو نظام أوراكل عام قائم على شبكة ترون. في وقت كتابة هذه المقالة، انخفض سعر توكن BRG الخاص ببريدج أوراكل بشكل حاد، حيث انهار بنسبة تزيد عن ٦٥٪، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

يُقال إن بريدج أوراكل هي شركة بلوكتشين ومقرها ماليزيا، لكن مشروع إستافي الآخر، بورصة العملات المشفرة "كريبتو لاند"، كانت تعمل في إيران. يشترك حساب تويتر الخاص بكريبتو لاند نفس التغريدة المثبتة. ولم تتم مشاركة المزيد من المعلومات علنًا من قبل السلطات.

يشتهر إستافي بمعركته الساخنة في تقديم العطاءات مع رائد الأعمال التكنولوجي والرئيس التنفيذي لشركة ترون، جاستن صن، لشراء أول تغريدة لجاك دورسي على الإطلاق في صورة توكن غير قابل للإتلاف. أول تغريدة على تويتر بتاريخ مارس ٢٠٠٦ ونصها، "Just setting up my twttr".

في النهاية، نجح إستافي في شراء التوكن غير القابل للإتلاف بأكثر من ٢,٩ مليون دولار، أو ١٦٣٠ إيثريوم (ETH). وقد قام دورسي بتحويل العائدات إلى بيتكوين (BTC) وتبرع بها لمنظمة خيرية في إفريقيا.