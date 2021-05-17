إدارة الخدمات المالية في نيويورك تعيّن المحامي السابق في وزارة العدل كنائب لرئيس قسم العملات الافتراضية

تام شمس - الاثنين 17 مايو 2021 09:48 مساءً - قد يشير دور ديبرا بروكس الجديد مع وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك إلى مزيد من التركيز على التنظيم من خلال الإنفاذ.

كمحامية كانت تعمل في إدارة الخدمات المالية في نيويورك، أو NYDFS، منذ عام ٢٠١٣، شغلت بروكس مناصب رئيسية في قسم الإنفاذ في القسم، وكذلك قسم مكافحة الاحتيال المالي وحماية المستهلك، وقسم حماية المستهلك والإنفاذ المالي قبل أن تصبح نائبًا لرئيس قسم العملات الافتراضية لقسم البحوث والابتكار مارس. قبل ذلك، عملت كمحامية محاكمة مع وزارة العدل الأمريكية لمدة خمس سنوات، حيث قادت وشاركت في "تحقيقات معقدة للموظفين".

وعلى الرغم من أن آراء المحامية السابقة في وزارة العدل حول العملات المشفرة لم يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، فقد ساهمت في تقرير إدارة الخدمات المالية في نيويورك حول اختراق يوليو ٢٠٢٠ على تويتر، مما أدى إلى إرسال العديد من الحسابات رفيعة المستوى لتغريدات تعد المتابعين عن طريق الاحتيال بمضاعفة مدفوعات بيتكوين (BTC) المرسلة إلى عنوان محدد. وخلص هذا التقرير إلى أن "شركات العملات المشفرة لديها برامج قوية حول الأمن السيبراني، ومنع الاحتيال، وبرامج مكافحة غسيل الأموال."

من خلال السلطة التنظيمية على العديد من بورصات وشركات العملات المشفرة، وافقت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على شركة بيتغو لحفظ العملات المشفرة المدعومة من غولدمان ساكس للعمل كشركة وصاية مستقلة في نيويورك. منحت الهيئة التنظيمية أيضًا تراخيص بيتلايسنس - وهي تراخيص العملة الرقمية التي تسمح للشركات بممارسة الأعمال التجارية مع العملاء والشركات الموجودة في الولاية - لكل من شركة معالجة مدفوعات العملات المشفرة العالمية "بيتباي" وبورصة العملات المشفرة المؤسسية "باكت".

تعمل بروكس تحت قيادة جون بلاتماشر، الذي كان رئيس قسم العملات الافتراضية في إدارة الخدمات المالية في نيويورك منذ أكتوبر ٢٠٢٠.