غالاكسي ديجيتال تسجّل ٨٦٠ مليون دولار في صافي الدخل الشامل في الربع الأول

تام شمس - الاثنين 17 مايو 2021 07:39 مساءً - حجزت شركة غالاكسي ديجيتال هولدينغز، وهي شركة إدارة استثمار تركز على العملات المشفرة، ربعًا أول ممتازًا على خلفية ارتفاع تقييمات الأصول الرقمية.

حيث ارتفع صافي الدخل الشامل للشركة، والذي يتضمن صافي الدخل والدخل غير المحقق، إلى ٨٦٠,٢ مليون دولار في الربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١. وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٠، سجلت شركة غالاكسي ديجيتال خسائر قدرها ٢٦,٩ مليون دولار.

ارتفعت الأصول المدارة بنسبة ٥٨٪ خلال الربع. حيث قفز الدخل من التداول إلى ٥٠٨,٧ مليون دولار من خسارة بلغت ٣١,٥ مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

أعادت صناديق بيتكوين الثلاثة التابعة لشركة غالاكسي ديجيتال أرباحًا بنسبة ١٠١,٩٢٪ منذ بداية العام وحتى تاريخ ٣١ مارس.

وقد صرح الرئيس التنفيذي مايكل نوفوغراتز أنه "إلى جانب تحقيق نمو عضوي كبير، أعلنا أننا سنستحوذ على بيتغو، والتي ستؤسس غالاكسي ديجيتال كأول منصة مالية للأصول الرقمية كاملة الخدمات للمؤسسات وتضمن مواءمة أعمالنا مع التبني المؤسسي الأوسع".

كشفت شركة غالاكسي ديجيتال في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنها ستستحوذ على بيتغو، وهي شركة رائدة في حفظ العملات المشفرة، مقابل ١,٢ مليار دولار من الأسهم والنقد. لتمويل عملية الاستحواذ، ستستخدم غالاكسي ميزانيتها العمومية وتأجيل باقي الدفعة حتى ١٢ شهرًا بعد إغلاق الصفقة.

الشركة التي يقودها نوفوغراتز هي واحدة من عدة مؤسسات تتنافس لإدراج أول صندوق يتم تداوله في بورصة بيتكوين في الولايات المتحدة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، قدمت غالاكسي ديجيتال طلبها للحصول على صندوق بيتكوين متداول في البورصة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ١٢ أبريل.

يعتقد العديد من مؤيدي العملات المشفرة أن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة يمكن أن يبسط التبني المؤسسي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن على أي صندوق بيتكوين متداول في البورصة بشأن مخاوف التقلب والتلاعب في الأسعار.