شركة كاريكوين البريطانية لمحفظة بيتكوين تُنشئ منصة توكنات غير قابلة للإتلاف لفناني الريغي

تام شمس - الاثنين 17 مايو 2021 05:46 مساءً - عقد فنان الريغي الجامايكي "باي سي" شراكة مع كاريكوين، وهي شركة محفظة بيتكوين (BTC) مقرها لندن، لإنشاء منصة توكنات غير قابلة للإتلاف (NFT) لزملائه من الفنانين في منطقة البحر الكاريبي.

ووفقًا لتقرير صادر عن جامايكا أوبزرفر، ستسمح منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف المخطط لها لمبدعي موسيقى الريغي ودانسهول في منطقة البحر الكاريبي بالاستفادة بشكل أكبر من جهودهم في صناعة الموسيقى.

تعد منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف المخطط لها للموسيقيين في منطقة البحر الكاريبي امتدادًا إضافيًا للشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين كاريكوين ونجم الريغي. وتعليقًا على خطط منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف، صرح باي سي:

"لا يريد الجميع فهم كيفية عمل تقنية بلوكتشين، بل يريد البعض فقط إخراج المحتوى؛ ومعرفة أن لديهم هذه التوكنات غير القابلة للإتلاف، لذلك نحاول أن نجعل الأمر سهلًا قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من الأشخاص في مساحة الإبداع الجامايكية والكاريبية".

ووفقًا لباي سي، ستبدأ منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف المخطط لها لنجوم الريغي الكاريبيين قبل نهاية عام ٢٠٢١. وقال نجم الريغي إنه يشجع زملائه على المشاركة في التوكنات غير القابلة للإتلاف.

منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف القادمة لموسيقى الريغي هي مثال آخر على توسع كاريكوين المستمر في منطقة البحر الكاريبي. حيث جعلت شركة محفظة بيتكوين في المملكة المتحدة من جامايكا موطنها في عام ٢٠١٥ وأعلنت عن خطط لإطلاق بورصة عملات مشفرة في عام ٢٠١٦.

يتمتع باي سي ببعض الخبرة السابقة مع التوكنات غير القابلة للإتلاف، حيث أصدر سبع نسخ من إحدى أغانيه كتوكنات رقمية. ويقال إن نجم الريغي يخطط لتوسيع انخراطه في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال إطلاق المقتنيات الرقمية كجزء من ألبومه الثاني الكامل، كينغ باس.

يقال إن مالكي مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف لكينغ باس سيحصلون على إمكانية الوصول إلى محتوى قابل للاسترداد وإلغاء القفل بالإضافة إلى القسائم وبطاقات اللعب.