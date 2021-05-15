كاردانو تحطم المقاومة عند ٢ دولار مع دخول إشارات صعودية لسعر بيتكوين

تام شمس - السبت 15 مايو 2021 08:55 مساءً - اقترب توكن ADA الخاص بكاردانو من ٢,٤٠ دولار يوم ١٥ مايو حيث خالفت بعض العملات البديلة المزاج الهابط لسرقة الأضواء من عملة بيتكوين (BTC) التي تمر بحالة ضعف.

مخطط شمعة زوج كاردانو مقابل الدولار على مدار الساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

كاردانو في مرحلة اكتشاف الأسعار حيث يقترب السعر من ٢,٥٠ دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو ارتفاع زوج كاردانو مقابل الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ليصل إلى مستوى قياسي بلغ ٢,٣٨ دولار.

كان المتداولون يشتبهون في أن مستوى ٢ دولار الذي طال انتظاره سوف يلعب دوره على المدى القصير، حيث قام المضاربون على ارتفاع كاردانو بإنزال المقاومة بضربة واحدة خلال الليل يوم الجمعة.

ومع خروج ٢ دولار من الطريق، تم تنشيط وضع اكتشاف الأسعار، والذي حقق أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن تبدأ فترة التوحيد عند حوالي ٢,٣٠ دولار.

أشار المتداول والمحلل الشهير Rekt Capital إلى أن "زوج كاردانو مقابل الدولار يعمل الآن على تضييق الفجوة بين زوج إيثريوم مقابل الدولار والقيمة السوقية للعملة البديلة".

"ارتفعت كاردانو الآن بنسبة تزيد عن ٨٠٪ مقارنةً بإيثريوم والقيمة السوقية للعملة البديلة اللذان صعدا بنسبة ١٥٠٪."

بلان بي يعلّق على سعر بيتكوين قائلًا: أنا "متحمس"

لم ينضم إلى كاردانو إلا بضع عملات رقمية رئيسية، بقيادة بوليغون (MATIC) التي حققت مكاسب على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٢٤٪ وعائدات أسبوعية أعلى من ١٣٠٪.

بينما تسبب البعض الآخر، مثل دوجكوين (DOGE) وإيثريوم كلاسيك (ETC)، في خسائر طفيفة تماشيًا مع الاتجاه العام. بعد أن استردت بيتكوين بعضًا من مكاسبها المفقودة بعد انخفاضها بنسبة ٢٠٪ في وقتٍ سابق من الأسبوع، بقيت بالقرب من الحد الأدنى من نطاق تداولها دون أن تتمكن من استرداد ٥٠٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، على الأطر الزمنية القصيرة، سلط المتداول سكوت ميلكر الضوء على الإشارات الصعودية لمؤشر القوة النسبية (RSI) لبيتكوين - وهو أمر يمكن أن يحقق تقدمًا أكثر قوة في الأيام المقبلة.

بالنسبة إلى بلان بي، الذي أنشأ عائلة نماذج أسعار المخزون إلى التدفق لبيتكوين، كان سلوك مؤشر القوة النسبية "نموذجيًا" وقابل للمقارنة مع النطاق الذي شوهد قبل أن يصل زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر عام ٢٠١٧.

وقد علق، جنبًا إلى جنب مع المخطط البياني المصاحب، قائلًا: "على مؤشر القوة النسبية للبيتكوين (RSI): نحن في انخفاض نموذجي في منتصف دورة الصعود في مؤشر القوة النسبية (الدوائر الصفراء)، بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧".

"أنا متحمس بشأن الشهرين المقبلين."